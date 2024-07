BEL PARADOSSO: I CT PIU' DETESTATI SO' ARRIVATI IN FONDO - L'INGLESE SOUTHGATE TRATTATO COME LO SCEMO DEL VILLAGGIO, L'OLANDESE KOEMAN CONSIDERATO “UN RIPIEGO”, IL FRANCESE DESCHAMPS "CHE GIOCA MALE" E LO SPAGNOLO DE LA FUENTE DEFINITO “UN BUROCRATE”: I QUATTRO COMMISSARI TECNICI SONO ARRIVATI IN SEMIFINALE ALL'EUROPEO SPERNACCHIATI DAI CRITICI - FATICANO A ENTRARE NEL CUORE DEI TIFOSI (CHE NOTORIAMENTE NON CAPISCONO DI CALCIO) MA ‘STICAZZI, I RISULTATI SONO DALLA PARTE LORO. BEARZOT DOCET…

Giulia Zonca per "la Stampa" - Estratti

southgate

C'è una bottiglia di champagne con su scritto sopra Gareth Southgate persa in qualche frigo. Il tecnico dell'Inghilterra l'ha messa in fresco e non sa quando e se potrà stapparla, ma di certo prima di lui la nazionale era persa in una serie di psicodrammi e ora è alla seconda semifinale consecutiva agli Europei, tre anni fa è arrivata seconda battuta dall'Italia e ai Mondiali del 2018 si è piazzata tra le migliori quattro.

Eppure quest'uomo non piace a nessuno. Sulla sua strada si trova un altro allenatore accolto nello scetticismo totale, Ronald Koeman, secondo la stragrande maggioranza, un ripiego per i Paesi Bassi che tornano a giocarsi un accesso alla finale per la prima volta dal 2004. Dall'altra parte del tabellone stessa storia: Deschamps ha dato lustro e successi ed è considerato un «difensivista», «un italianista», almeno quando potevamo esportare l'arte dell'impenetrabilità.

gareth southgate

A De la Fuente, sulla panchina della Spagna, sono toccate etichette peggiori «un burocrate», «uno degli uomini cresciuti nel sistema corrotto della federazione spagnola».

(...)

I più amati sono usciti, Yakin idolo della Svizzera, Ragnick, fedele al coraggioso gegenpressing, Montella agevolatore del talento e pure lui è arrivato in Germania con più di un dubbio addosso. Sono rimasti quattro tecnici che non spostano un applauso eppure hanno evidentemente meriti per la tempra delle squadre che forgiano.

(...)

rambo koeman

I quattro ct in semifinale sono apprezzati per i traguardi che raggiungono, non sostenuti per il modo in cui lo fanno.

Loro cercano affetto, ma per quello vincere non è abbastanza. Ci vuole molto di più.

KOEMAN DOPO ESSERSI MESSO LE DITA NEL NASO...ASSAGGIA deschamps de la fuente rubiales de la fuente KOEMAN SI METTE LE DITA NEL NASO