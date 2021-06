I BELGI FANNO PRE-TATTICA – TRA HAZARD E DE BRUYNE, INFORTUNATI NELLA PARTITA CONTRO IL PORTOGALLO, QUELLO MESSO PEGGIO SEMBRA ESSERE IL PRIMO (PROBLEMI AL TENDINE ROTULEO DEL GINOCCHIO DESTRO) - IL GIOCATORE DEL CITY POTREBBE FARCELA – IL C.T. ROBERTO MARTINEZ HA ANNULLATO L' ALLENAMENTO DI DOMANI SERA ALLO STADIO DI MONACO E HA NEGATO A GIORNALISTI E OPERATORI LA POSSIBILITÀ DI VEDERE I PRIMI 15 MINUTI DELL'ALLENAMENTO…

Sebastiano Vernazza per "la Gazzetta dello Sport"

INFORTUNIO HAZARD

Ieri Eden Hazard si è presentato in ciabatte sul campo di Tubize. Ha parlato con il c.t. Roberto Martinez, poi è andato in palestra a lavorare con Kevin De Bruyne. I due grandi infortunati al momento sono fuori dal gruppo, anche se non è escluso che si riaggreghino oggi (ieri si sono allenate a pieno ritmo soltanto le riserve). Hazard sembra messo peggio, ha problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro.

INFORTUNIO KEVIN DE BRUYNE

Gli esami non hanno evidenziato lesioni gravi alla caviglia sinistra di De Bruyne, ma è stato lo stesso Martinez a parlare di un coinvolgimento del legamento. Difficile stabilire quanto pesi la pretattica. Il Belgio non vuole concedere certezze a Mancini e fino all' ultimo lascerà tutti nel dubbio. Dei due è il centrocampista del City ad avere più possibilità, anche se Thorgan Hazard ha detto: «Mio fratello Eden sta meglio e lavora duro per esserci contro l' Italia».

Roberto Martinez Belgio

Stratagemma

Il "diabolico" Martinez ha annullato l' allenamento di domani sera allo stadio di Monaco. La squadra farà una sgambata domattina a Tubize, volerà in Germania e si presenterà all' Allianz Arena per la conferenza stampa e per una passeggiata sul campo. Saltata la rifinitura sul terreno della partita, negata a giornalisti e operatori la possibilità di vedere i primi 15 minuti dell' allenamento, anche se l' inizio della seduta del mattino in Belgio dovrebbe essere aperto ai media.

Roberto Martinez Belgio

Polemica biglietti Le associazioni dei tifosi belgi lamentano complicazioni nell' acquisto dei biglietti, temono che allo stadio di Monaco ci saranno soltanto 1.400 "diavoli rossi" contro una netta maggioranza di italiani, che a loro dire riescono a ottenere gli ingressi con più facilità.

I GIOCATORI DEL BELGIO DOPO UN GOL belgio portogallo 1 ronaldo lukaku belgio portogallo 4 I GIOCATORI DEL BELGIO INFORTUNIO DE BRUYNE