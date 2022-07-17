Due persone che non avremmo mai pensato di vedere nella stessa foto: Elena Santarelli e Shaquille O'Neal. pic.twitter.com/EW4xJyOWvo— La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 14, 2022
elena santarelli shaquille o neal
LA BELLA E LA BESTIA: LI RICONOSCETE? – LEI NON E’ HEIDI KLUM E LUI NON E’ LA SUA GUARDIA DEL CORPO. LA FOTO HA SCATENATO LE PEGGIORI BATTUTACCE DEI GUARDONI SOCIAL – “SEMBRA L’ANTEPRIMA DI UNA PAGINA DI PORN HUB” – “CERTO COME SI E’ INGRASSATO LUKAKU” – “MI SAREI SPAVENTATO DI MENO CON UNA BALENA”. DI CHI SI TRATTA?-
Due persone che non avremmo mai pensato di vedere nella stessa foto: Elena Santarelli e Shaquille O'Neal. pic.twitter.com/EW4xJyOWvo— La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 14, 2022
elena santarelli shaquille o neal
DRAGHI BATTE TAR 1-0 – IL TAR DELLA PUGLIA AVEVA BLOCCATO IL PROGETTO DEL NODO FERROVIARIO DI BARI A CAUSA DELL’ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. ORA IL CONSIGLIO DI STATO HA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA E I LAVORI (DA 390 MILIONI DI EURO) RIPRENDERANNO – È STATO APPLICATO IL NUOVO DECRETO LEGGE SALVA PNRR VOLUTO DAL GOVERNO DRAGHI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE SCADENZE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
CAFONALINO! – A ROMA SERATA DI BENEFICENZA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO, DOPO UNA PARTITA DI CALCETTO TRA AVVOCATI E MAGISTRATI – GUIDA LE DANZE LA MADRINA MILENA MICONI, SEGUITA DA PATRIZIA MIRIGLIANI CHE SI ACCOMPAGNA ALLA FOTOGRAFA TIZIANA LUXARDO – E POI UNA SCOSCIATA FANNY CADEO, MATILDE BRANDI PANTERONA IN NERO…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
SIETE SICURI DI SAPERE COME SI PULISCONO LE ORECCHIE? - SUI SOCIAL STANNO SPOPOLANDO I VIDEO DI PERSONE CHE VANNO DA PROFESSIONISTI PER FARSI TOGLIERE I TAPPI DI CERUME - MA PER UNA BUONA IGIENE BASTANO POCHE ACCORTEZZE (TIPO EVITARE COTTON FIOC E DITA NELLE ORECCHIE) E NON BISOGNA RICORRERE A STUDI PROFESSIONALI - L'OTORINO: "HO VISTO PAZIENTI CHE PROVANO A TOGLIERSI IL CERUME CON I TAPPI DELLE PENNE E CON LE FORCINE DEI CAPELLI. IL CONSIGLIO PIÙ UTILE È DI…" - VIDEO