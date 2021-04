UNA BELLA NOTIZIA PER DE ROSSI: LASCIA L’OSPEDALE SPALLANZANI DOVE ERA STATO RICOVERATO LO SCORSO 9 APRILE A CAUSA DEL CORONAVIRUS. IL RECUPERO PROSEGUIRÀ A CASA - GLI ULTIMI ESAMI HANNO RASSICURATO I MEDICI CHE HANNO AUTORIZZATO LE DIMISSIONI. L'ATTUALE COLLABORATORE DI MANCINI ERA ENTRATO IN OSPEDALE LO SCORSO 9 APRILE DOPO IL FOCOLAIO SCOPPIATO IN NAZIONALE: "IN OSPEDALE MI HANNO DETTO CHE SE NON FOSSI VENUTO, INSOMMA..."

Da gazzetta.it

Una bella notizia per Daniele De Rossi: è stato dimesso dall’istituto “Lazzaro Spallanzani”, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. L'ex bandiera della Roma, in seguito agli ultimi esami e ai loro risultati incoraggianti, ha potuto fare ritorno a casa.

DANIELE DE ROSSI RICOVERATO PER COVID

Continuerà a curarsi lì, ma la situazione è nettamente migliorata rispetto a qualche giorno fa, quando febbre e tosse persistenti avevano destato una certa preoccupazione e il bisogno di un ricovero. De Rossi, oggi collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale, da giovedì è stato tenuto sotto controllo nel reparto dell'ospedale per malattie infettive per una polmonite interstiziale bilaterale. Ha lasciato l'ospedale con il sorriso, dopo aver ringraziato medici e infermieri per fare ritorno a casa dove proseguirà terapie e degenza in attesa di risultare negativo al tampone Covid.

FOCOLAIO AZZURRO

L'ex centrocampista è stato colpito dal virus in Lituania durante la gara di qualificazione ai mondiali. Oltre a lui, il Covid non ha risparmiato altri componenti dello staff di Roberto Mancini e molti giocatori nei giorni successivi alla partita: Bonucci, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno, Bernardeschi e Sirigu.

daniele de rossi

Solo per De Rossi tuttavia si è reso necessario il ricovero. Tanto l'affetto ricevuto dal mondo del calcio: dalla Roma (ovviamente) che lo ha contattato privatamente, passando per la Federazione, il Coni, altri club tra cui il Napoli e centinaia di giocatori e atleti di altri sport, oltre ovviamente ai suoi tantissimi tifosi: "In ospedale mi hanno detto che se non fossi venuto, insomma... Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio", le parole dello stesso De Rossi in un messaggio privato mandato ad alcuni amici con audio e foto e che ha fatto il giro del web.