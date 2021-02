BENITEZ “GUFA” GATTUSO – "DON RAFA", IL CUI NOME RICORRE INSIEME A QUELLO DI UNA ALTRA MEZZA DOZZINA DI ALLENATORI TRA I POSSIBILI SOSTITUTI DI “RINGHIO”, AMMETTE DI SEGUIRE LE PARTITE DEL NAPOLI: “UN RITORNO? NON TIRATEMI FUORI DALLA BOCCA MEZZA PAROLA MA HO VISTO LA SQUADRA IN CAMPIONATO CONTRO L’ATALANTA DI DUVAN ZUPATA, CHE AVEVO PORTATO IO A NAPOLI…”

«Stiamo lavorando per vedere quello che accadrà. C’è una situazione complicata a livello mondiale, quindi ne stiamo approfittando con il mio staff per stare a casa e guardare il calcio, tanto calcio in tv». Così Rafa Benitez torna a parlare ai microfoni di Onda Cero, per la prima volta dopo l'addio alla Cina e il ritorno in Europa.

Impossibile non parlare di Napoli: «Lo seguo ancora e ho un ottimo rapporto con i napoletani. Ho seguito molto di quanto accaduto ultimamente, anche a causa dei rumors che ci sono stati sul mio conto. Solo rumors? Non tiratemi da bocca nessuna parola…ma li ho visti in campionato contro l’Atalanta di Duvan, che avevo portato io a Napoli» ha detto l'ex azzurro passato in città tra il 2013 e il 2015.

«Ho avuto tante offerte in queste settimane, dal Sudamerica agli Emirati Arabi, ma non è quello che sto cercando» ha continuato Benitez. «Voglio restare in Europa e voglio farlo per competere ad alti livelli. La Cina è stata una bella esperienza, una cosa completamente nuova per me: una cultura millenaria, una vita diversa, un calcio diverso, abbiamo imparato tanto. Poi purtroppo è successo quello che è successo un anno fa e anche il progetto del Dalian è cambiato. Abbiamo deciso di rinunciare al contratto e tornare per tutto quello che è capitato».

