1. EVRA, SHOW CON IL SOMBRERO IN DIRETTA TV

L'ex Manchester United, a bordo campo per la sfida tra Red Devils e Atletico Madrid, ha fatto divertire i tifosi e anche i colleghi di Amazon Prime con un divertente siparietto improvvisato

2. EVRA CONTRO IL MANCHESTER UNITED DI CRISTIANO RONALDO

Poteva difficilmente fare peggio il Manchester United, nel corso del primo tempo della sfida contro l'Atletico Madrid. Messi sotto pressione dagli uomini del Cholo Simeone, i Red Devils non sono riusciti a giocare nemmeno un pallone nell'area avversaria: una statistica che ha scatenato i tifosi e non solo.

Tra chi si è scagliato senza mezze misure contro il gioco mostrato da Cristiano Ronaldo e compagni nel corso della prima frazione del Wanda Metropolitano c'è anche Patrice Evra. L'ex difensore di United e Juve non ha usato mezze misure per descrivere il primo tempo della sua ex squadra: "Da un lato c'è una squadra che gioca con carattere, con un progetto e che ha un piano, dall'altro c'è una squadra che gioca con paura, solo palla indietro e che non ha un piano di gioco - ha detto ai microfoni di Amazon, per cui ora è commentatore a bordo campo - La difesa è il punto debole dello United e non giocano avanti".

Ronaldo e lo United: il commento di Evra

"Mi dispiace criticare i giocatori perché sono stato in campo come loro ma questi giocatori non sanno nemmeno perché indossano questa maglia - ha aggiunto Evra, che a Manchester ha vinto cinque campionati, 5 Community Shield e 3 coppe di lega inglese, oltre a una Champions e una Coppa del Mondo per club - Mi fa male vedere l'Atletico che mette in campo forza e carattere mentre i giocatori dello United sembrano dei bambini".

