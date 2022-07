IL BERLUSCA E' SCATENATO SUL MERCATO: L'UNICA SQUADRA IN ITALIA CHE SEMBRA AVERE LE IDEE CHIARE È IL MONZA - IL CLUB BRIANZOLO HA PRESO DALL'ATALANTA MATTEO PESSINA: IL CENTROCAMPISTA ARRIVA IN PRESTITO ONEROSO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 15 MILIONI IN CASO DI SALVEZZA - IL CAMPIONE D'EUROPA, CRESCIUTO NEL VIVAIO DEL MONZA, INDOSSERÀ LA FASCIA DA CAPITANO - DOPO I COLPI SENSI, CRAGNO, CARBONI E RANOCCHIA, ADRIANO GALLIANI STA METTENDO SU UNA SQUADRA CHE POTREBBE DARE FASTIDIO A MOLTI…

MATTEO PESSINA

Da www.calciomercato.com

Il Monza è scatenato. Il club brianzolo ha chiuso con l'Atalanta per Matteo Pessina: il classe 1997 era uno dei grandi obiettivi dei neopromossa, come ribadito in più occasioni da Adriano Galliani. Ora la conferma: il centrocampista arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni, in caso di salvezza.

I DETTAGLI

MATTEO PESSINA AL MONZA

Campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, Matteo Pessina indosserà probabilmente la fascia da capitano nella prima storica stagione in Serie A del Monza. Cresciuto nel vivaio brianzolo, è atteso in città per le visite mediche, previste nella giornata di mercoledì, prima della firma del contratto. Con la maglia della Dea, il centrocampista ha collezionato 96 presenze (con sei reti a referto).

MATTEO PESSINA AL MONZA PESSINA matteo pessina matteo pessina MATTEO PESSINA AL MONZA