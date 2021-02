BERLUSCONI SGANCIA LA BOMBA SU IBRA A SANREMO! “ZLATAN EVIDENTEMENTE HA BISOGNO DI RIPOSO ALTRIMENTI NON RIUSCIREI A CAPIRE COME IL MILAN POSSA ACCONSENTIRE AD UNA RICHIESTA DI QUESTO GENERE” - LO SVEDESE S' È INCEPPATO E LA PRESENZA AL FESTIVAL È UNA GRANA PER I ROSSONERI. NEI GIORNI DEL FESTIVAL IBRA PRONTO A FARE IL PENDOLARE IN ELICOTTERO...

Da milannews.com

berlusconi ibrahimovic

IBRA AL FESTIVAL – «Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere».

TEATRO IBRA

Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

IBRA

Ha perso il derby, non l' orgoglio e nemmeno il sorriso. «È stata dura, abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo, non vi preoccupate» ha detto chiaro e tondo Ibrahimovic all' inviato di Striscia che gli consegnava il Tapiro, il sesto in carriera. A differenza del tecnico interista Antonio Conte, che qualche giorno fa era sgommato via in auto risentito, Ibra l' ha accettato, regalando anche un mezzo sorriso. Niente di strano: col passare degli anni Zlatan è diventato anche un formidabile showman, conosce le regole e si adegua.

ibra

Certo, a proposito di spettacoli vien da chiedersi se oggi, dopo un derby così e con un Milan che nell' anno nuovo ha perso già 5 partite, accetterebbe ancora la proposta della Rai di presenziare sul palco del Festival di Sanremo, ma ormai è andata: l' accordo è stato firmato in estate, prima del rinnovo col Milan. Il cachet per le cinque serate dovrebbe aggirarsi sui 250mila euro netti, quindi 50mila a serata. «Ma per ora sono concentrato solo sulle partite» ha tagliato corto il 39enne di Malmoe quando gli è stato chiesto come pensa di organizzarsi.

ibra

La questione non è affatto semplice. Ed è chiaro che, se già prima del derby nessuno dentro al club faceva i salti di gioia per le ospitate extra di un dipendente che viene pagato 7 milioni di euro netti l' anno, ora ancora meno. Ma allo stesso tempo, sempre dentro al club, tutti sanno bene che nessuno conosce se stesso e il proprio corpo come Zlatan, che non è arrivato a giocare a questi livelli a 39 anni per caso, ma proprio perché sa gestirsi come pochissimi altri atleti al mondo.

silvio berlusconi allo stadio del monza

Ecco perché la serenità che filtra dal quarto piano di Casa Milan non è di facciata. Un programma di massima, in assoluta tranquillità, è già stato stabilito ieri nel corso di una riunione fra Maldini, Pioli e il giocatore. Quello definitivo verrà però stilato solo lunedì prossimo. Non a caso, visto che domenica sera il Milan sarà all' Olimpico contro la Roma per un duello che potrebbe segnare la stagione. In sostanza Ibra e il club decideranno come organizzarsi nel dettaglio per la settimana successiva solo dopo l' esito di quel match fondamentale.

Il tema caldo sono gli allenamenti. Si valuta l' elicottero anziché l' auto per coprire i 350 chilometri, ma l' idea di massima è evitare comunque il più possibile un faticoso pendolarismo giornaliero sull' asse Milanello-Sanremo e fermarsi in Riviera insieme a un preparatore giovedì e forse anche venerdì, una notte o due.

IBRA PIOLI

Ma Zlatan ieri è stato il primo a ribadire che, se la situazione restasse delicata, sarebbe meglio allenarsi con la squadra tutti i giorni. Le certezze per ora sono due. La prima è che mercoledì 3 sarà in campo contro l' Udinese a San Siro alle 20.45 e la presenza sarà in collegamento televisivo. La seconda è che sabato 6, la sera della finale, appena conclusa la sua partecipazione raggiungerà direttamente il ritiro di Verona dove il Milan giocherà la domenica alle 15.

Non il massimo un viaggio notturno prima di una partita tanto delicata, ma così è.

Nel derby è stato l' unico a salvarsi, ma è indiscutibile che da quando è rientrato dall' infortunio al polpaccio Zlatan non abbia più tenuto il ritmo del girone d' andata. Ha segnato solo in due delle ultime sette partite di campionato. E infatti il Milan ha perso tre volte.

silvio berlusconi con la maglia del monza

La buona notizia è che il dolorino al polpaccio che l' aveva costretto ad abbandonare il campo domenica prima della fine non era nulla di grave, solo un crampo. Nonostante questo, giovedì contro la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di Europa League non dovrebbe partire titolare. Troppo importante la gara di domenica a Roma. Un successo potrebbe avvicinare il Diavolo all' obiettivo Champions. E rendere un po' meno fastidiosa la grana Sanremo.

amadeus fiorello ibra