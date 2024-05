BERRETTINI NON SATTA PIU’: ORA STA CON FEDERICA LELLI, EX DI ULTIMO. SECONDO "CHI" I DUE “SONO PRONTI AD ANDARE A CONVIVERE A CASA DEL TENNISTA" - DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE CON MELISSA SATTA, ACCUSATO DI AVERLO DISTRATTO DALLO SPORT, BERRETTINI SI E’ CONSOLATO CON LA EX FIDANZATA DI ULTIMO. I DUE ERANO STATI BECCATI INSIEME A PRANZO IN UN LOCALE ROMANO, IN ZONA PONTE MILVIO…

berrettini federica lelli

Le cose tra Matteo Berrettini e Federica Lelli si stanno facendo serie e, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la coppia sarebbe pronta ad andare a convivere a casa di lui. Le voci su un flirt tra i due erano iniziate a circolare a marzo, quando erano stati pizzicati a pranzo insieme in un locale in zona Ponte Milvio, a Roma.

Matteo Berrettini e Federica Lelli non hanno ancora ufficializzato la loro storia d'amore, forse una precauzione del tennista per non subire le stesse critiche ricevute per la relazione con Melissa Satta (che al momento è impegnata con Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis). La showgirl, infatti, era stata accusata "di averlo distratto dallo sport" e, successivamente alla loro rottura, di essere una sex addicted. Nonostante non vogliano ancora uscire allo scoperto, Berrettini e Lelli sono stati visti insieme in un locale a Ponte Milvio e le foto del loro pranzo insieme hanno subito iniziato a circolare, tornando a far parlare della vita privata del tennista.

matteo berrettini

Federica Lelli

Federica Lelli è la storica ex fidanzata di Ultimo. Lei e il cantante sono stati insieme per circa due anni, rompendo nel 2019. Molti dei successi di Niccolò Moriconi sono dedicati proprio a lei, tra quelli più conosciuti e amati dai fan c'è 22 settembre – pubblicato il 22 settembre 2020 come secondo estratto del quarto album in studio Solo – che ruota intorno al racconto di un loro viaggio a Londra e della volta in cui salirono sulla ruota panoramica.

