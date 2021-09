BERRETTINI SBATTE ANCORA SUL MURO DJOKOVIC – L’ITALIANO, VA IN VANTAGGIO DI UN SET MA POI PERDE IL QUARTO DI FINALE DELLO US OPEN CONTRO IL NUMERO UNO AL MONDO – “HO GIOCATO BENE, MA OGGI SI È VISTO PERCHÉ NOLE È IL PIÙ FORTE: NON IMPORTA COME STAI GIOCANDO, LUI FA SEMPLICEMENTE MEGLIO” – IL SERBO, CHE AVEVA GIA' FERMATO BERRETTINI SIA AL ROLAND GARROS CHE A WIMBLEDON, CONTINUA A CULLARE IL SOGNO GRANDE SLAM

DA www.gazzetta.it

BERRETTINI DJOKOVIC US OPEN

Ha lottato e ha vinto un set, poi ha dovuto arrendersi al numero 1 del mondo: Matteo Berrettini rende omaggio a Novak Djokovic e dopo la sconfitta in 4 set - 5-7 6-2 6-2 6-3 - spiega: “Non ho mai provato qualcosa di simile. Due anni fa con Nadal fu diverso, anche perché essendo in semifinale ero più stanco. Oggi stavo bene, ma non sono riuscito a tenere il livello di Djokovic per tutta la partita. Ho giocato bene, ma oggi si è visto perché è il più forte al mondo: non importa come stai giocando, lui fa semplicemente meglio’’. Per quanto potessi giocare bene, lui ha continuato ad alzare il livello e ha fatto meglio. Ha meritato la vittoria, ho visto le statistiche: fanno impressione”.

BERRETTINI US OPEN 2021

LA STANCHEZZA

Matteo ha parlato delle speranze dopo il primo set: “Chiunque dopo un primo set dopo quello che abbiamo giocato avrebbe pagato con un po’ di stanchezza. Lui invece ha preso energia da quel set, al momento non c’è molto che io possa fare. Da questa partita imparo molto e l’obiettivo è quello di essere pronto la prossima volta”.

nole djokovic 2

Ora si guarda avanti, magari alla prossima sfida con Djokovic che ha fermato il cammino di Berrettini sia al Roland Garros (ai quarti) che a Wimbledon (in finale)... “Parliamo di battere il numero uno al mondo che quest’anno non ha perso un match al meglio dei cinque. In futuro dovrò mantenere l’intensità fisica e mentale del primo set per tutta la partita, ma finora nessuno ci è riuscito”.