AND THE OSCAR GOES TO… GRILLO! – MAURIZIO CROZZA IMITA BEPPE-MAO E RITIRA IL PREMIO COME “MIGLIOR PISCIATA FUORI DAL VASO” PER IL VIDEO-EMBOLO IN DIFESA DEL FIGLIO: “HO FATTO IL COMICO, HO FATTO IL POLITICO, MA NON ERO MAI RIUSCITO A TIRARE FUORI LA MIA ANIMA: IL VERO BEPPE. ADESSO HO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI MOSTRARE AL PUBBLICO IL MIO VERO IO. DEDICO QUESTO OSCAR AL MOVIMENTO 5 STELLE CHE HO FONDATO DODICI ANNI FA E AFFONDATO LUNEDÌ POMERIGGIO. SALVINI VAI... È IL TUO MOMENTO…” – VIDEO