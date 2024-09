26 set 2024 11:27

BIANCONERI CON I CONTI IN ROSSO - PER ELKANN I GUAI NON FINISCONO: DOPO IL DECRETO DI SEQUESTRO DI BENI PER 74,8 MILIONI DI EURO, PERDITE VICINO AI 200 MILIONI PER LA JUVE - PREOCCUPANTE È ANCHE IL CALO DEI RICAVI: 231 MILIONI DA GENNAIO A GIUGNO – LA "VECCHIA SIGNORA" HA REGISTRATO CIRCA 900 MILIONI DI EURO DI ROSSO IN SETTE ANNI, CIFRA CHE ARRIVERÀ ASSAI VICINA AL MILIARDO L’ANNO PROSSIMO: IL PIANO INDUSTRIALE PREVEDE IL RITORNO ALL’UTILE DAL 2026 (DIFFICILE, SE NON IMPOSSIBILE)