3 ott 2020 17:38

BIELSA VS GUARDIOLA, IN CAMPO E FUORI – IL LOCO ACCENDE LA SFIDA TRA LEEDS E CITY: "IL CALCIO DI PEP HA FATTO DANNI". ECCO IL MOTIVO – E POI: "NON RIESCO A CONSIDERARMI IN UN PIANO DI CONFRONTO O DI UGUAGLIANZA CON LUI E KLOPP" – E PENSARE CHE GUARDIOLA AVEVA PARLATO BENE DEL TECNICO ARGENTINO. “E’ LA PERSONA CHE AMMIRO DI PIÙ NEL MONDO DEL CALCIO. MI HA ISPIRATO. LE MIE SQUADRE HANNO VINTO PIÙ TITOLI DELLE SUE, MA.."