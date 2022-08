IL BIONDO CHE FA IMPAZZIRE IL MONDO (ROSSONERO) - CHARLES DE KAETELAERE, IL GIOIELLINO BELGA ARRIVATO A MILANO DOPO UNA LUNGHISSIMA TRATTATIVA, HA GIÀ STUPITO I TIFOSI ROSSONERI (NONOSTANTE LE POCHE PARTITE GIOCATE) A SUON DI COLPI DI CLASSE E UN MANCINO CHE CATTURA L'OCCHIO - ARRIVATO DAL BRUGES PER 32 MILIONI DI EURO, SA FARE TUTTO: DRIBBLING, GOL E ASSIST - ADANI: "HA TUTTO CIÒ CHE SERVE PER EMOZIONARE NEL CALCIO. È UN ACQUISTO A 5 STELLE…" - VIDEO

Davide Lanzillo per www.today.it

I primi ammiccamenti, i primi sondaggi, per arrivare poi ad un vero e proprio corteggiamento durato settimane. Charles De Ketelaere, ormai da tempo, era l'obiettivo numero uno del Milan, alla ricerca di estro e fantasia sulla trequarti di campo. Ma per abbracciare il belga, Stefano Pioli ha dovuto aspettare più del previsto: una trattativa lunga, quasi estenuante quella che ha portato a Milano il nuovo De Bruyne, acquistato ai rossoneri per 32 milioni di euro più tre di bonus (e una percentuale attorno al 12% sulla futura rivendita).

Malgrado le difficoltà per raggiungere l'accordo con il Bruges, il Diavolo, però, non ha mai cambiato obiettivo, convinto che proprio De Ketelaere fosse il tassello giusto da inserire all'interno di uno scacchiere che, nella scorsa stagione, ha già saputo dimostrarsi vincente.

Chi è Charles De Ketelaere

Un mancino estroso, di quelli che catturano subito l'occhio quando li vedi giocare. Charles De Ketelaere è un trequartista vero, capace di leggere la giocata prima degli altri ed in grado di mandare con una facilità estrema in porta i compagni di squadra. E quella porta, il belga, sa anche vederla bene, come dimostra lo score dell'ultima stagione: ben diciotto le reti segnate tra campionato e coppe, a dimostrazione di un feeling quanto mai stretto con il gol.

De Ketelaere, cresciuto nel settore giovanile del Bruges, è poi uno di quei giocatori capaci di creare quella superiorità numerica che fa la differenza nel calcio di oggi: CDK (così è stato ribattezzato) è infatti un abile dribblatore, malgrado le sue lunghe leve (ben 192 centimetri di altezza).

Caratteristica che gli permette di ricoprire senza difficoltà anche il ruolo di ala, mentre la sua statura gli consente, all'occorrenza, di giocare anche da prima punta, oltre che da seconda. Insomma, un giocatore moderno, capace di ricoprire più zone del campo senza sostanziali differenze di rendimento. Un jolly per Pioli, che non vede già l'ora di vederlo all'opera.

Sì, perché De Ketelaere, nel Milan 2022/2023, andrà a ricoprire fin da subito un ruolo centrale. Il tutto tenendo conto anche delle difficoltà di adattamento al nostro calcio che il belga, classe 2001, potrebbe incontrare inizialmente. Ma il Milan, che fa della linea verde il suo dogma, sa di avere tra le mani un potenziale crack. Ed è pronto a puntare su di lui ad occhi chiusi.

