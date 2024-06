IL BISCOTTONE DANUBIANO TRA ROMANIA E SLOVACCHIA CONDANNA L’UCRAINA, FUORI CON 4 PUNTI - L'ITALIA SCHIVA ANCHE IL BELGIO (CHE AFFRONTERA’ AGLI OTTAVI LA FRANCIA) E PUO' SFRUTTARE UNA OCCASIONE PIU' UNICA CHE RARA. DALLA NOSTRA PARTE DI TABELLONE OLTRE ALL'INGHILTERRA (CHE POTREMMO INCONTRARE AI QUARTI) LA SQUADRA PIU' PERICOLOSA E' L’OLANDA CHE NOTORIAMENTE E' BELLA MA NON BALLA – LA GERMANIA TROVA LA DANIMARCA…

Si va completando, in attesa delle partite serali del Girone F, il quadro degli ottavi di finale.

Ne esce un tabellone sbilanciato che potrebbe favorire il percorso dell'Italia. Tremenda, come detto, la parte con Spagna, Germania, Francia e Portogallo e Belgio, ovvero cinque delle 6 teste di serie al momento del sorteggio.

Dal lato degli azzurri invece l'unica big è l'Inghilterra, l'ultima testa di serie, che Spalletti potrebbe trovare ai quarti. Solo al termine delle partite del Girone F sarà possibile inserire le migliori 4 terze nel tabellone. In ogni caso, però, l'Olanda sarà dalla parte degli azzurri: potrebbero giocare gli ottavi contro l'Inghilterra o contro la Romania.

BELGIO-UCRAINA 0-0

Nell'ultima giornata del gruppo E di Euro 2024, Belgio e Ucraina pareggiano 0-0, un risultato che consente ai Diavoli Rossi di qualificarsi agli ottavi come secondi e che elimina la squadra di Rebrov, ultima nel girone con 4 punti per differenza reti. Poche le emozioni alla MHPArena di Stoccarda, concentrate soprattutto nel finale: Trubin dice no a Carrasco, mentre Malinovskyi per poco non sorprende Casteels direttamente su calcio d'angolo. La Romania vince il girone, Slovacchia terza (tutte a 4 punti). Per Lukaku e compagni c'è ora la Francia.

SLOVACCHIA-ROMANIA 1-1

Un pareggio che fa contenti tutti nella terza giornata del gruppo E, Slovacchia-Romania termina 1-1. La squadra di Calzona parte forte e apre le marcature al 24’ con l’incornata di Duda su cross di Kucka, a cui risponde al 37’ Razvan Marin su rigore. Iordanescu chiude il girone al primo posto, nella parte di tabellone di Austria, Italia e Inghilterra. Ancora da definire invece la posizione degli slovacchi, terzi alle spalle del Belgio.

