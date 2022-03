BLANDINI MEJO DI PUTIN: "IN FIGC SONO DROGATI E LADRI": BUFERA SUL CONSIGLIERE DI LEGA GAETANO BLANDINI, ELETTO CON L'APPOGGIO DELLA CORDATA LOTITO, CHE AVREBBE PRONUNCIATO INSULTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI DELLA FEDERAZIONE IN UNA RIUNIONE IERI - GRAVINA HA FATTO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA FEDERCALCIO CHE HA IMMEDIATAMENTE APERTO L'INCHIESTA - FONTI VICINE A BLANDINI: "MAI DETTO NE' LADRI, NE' DROGATI. HA SOLO DETTO..."

Gaetano Blandini

(ANSA) Da fonti vicine a BLANDINI si sottolinea che il consigliere di Lega non avrebbe detto né ladri né drogati. Nel corso di una discussione più ampia, riferita alle proposte della FIGC sulle licenze per iscrizione al campionato, BLANDINI avrebbe detto, al termine di un ragionamento più ampio, che la proposta della federazione era provocatoria e quindi "o sono in malafede oppure incompetenti o cosa hanno fumato..." chiudendo con una battuta ironica per allentare la tensione.

(ANSA) La Procura della Federcalcio - apprende l'Ansa - ha aperto un'indagine d'urgenza sul consigliere di Lega Gaetano Blandini, eletto con l'appoggio della cordata Lotito, che avrebbe pronunciato insulti nei confronti dei dirigenti della federazione in una riunione tecnica ieri.

Al presidente Gravina è stato infatti riferito che Blandini avrebbe detto "in federazione sono drogati e ladri": su queste basi Gravina ha fatto un esposto alla Procura che ha immediatamente aperto l'inchiesta.

gabriele gravina foto di bacco CLAUDIO LOTITO lotito gravina blandini gaetano blandini foto di bacco gaetano blandini foto di bacco