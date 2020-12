30 dic 2020 21:34

BOBADILLA MOSTRA L’ANGUILLA - SUL FINALE DI UNA PARTITA VALIDA PER I PLAYOFF DELLA PRIMA DIVISIONE DEL PARAGUAY L’ATTACCANTE ARGENTINO RAUL BOBADILLA, SU ASSIST DI UN ALTRO BOBADILLA, HA FATTO GOL E SI È SPOGLIATO PER ESULTARE: VIA LA MAGLIETTA, POI GIÙ ANCHE PANTALONCINI E MUTANDE, A FAVOR DI TELECAMERA - DOPO L’ESIBIZIONE NON RICHIESTA DEI GINGILLI IL BOMBER RISCHIA UNA PESANTE SANZIONE...