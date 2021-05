21 mag 2021 19:46

LA BOBO TV RIFILA IL BUCO A TUTTI! - VIERI SABATO SERA OSPITERA' PEP GUARDIOLA, L'ALLENATORE CAMPIONE D'INGHILTERRA E FINALISTA DI CHAMPIONS CHE NON RILASCIA MAI INTERVISTE SE NON DURANTE LE CONFERENZE STAMPA. CHE SMACCO PER GIORNALISTI E GIORNALONI... - IN TRASMISSIONE I PRESENTI SARANNO I SOLITI: LELE ADANI, NICOLA VENTOLA E ANTONIO CASSANO, CHE HA GIOCATO CON IL CATALANO PER SEI MESI ALLA ROMA...