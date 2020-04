IL BOCA, LA BOMBONERA, IL TIFO ARGENTINO E LA DIFFERENZA CON L'ITALIA, DANIELE DE ROSSI IRROMPE A “#CASASKYSPORT”: “AVREI BISOGNO DI UNA QUARANTENA INTERA PER RACCONTARE 6 MESI DI EMOZIONI” – BUFFA LO ESALTA: “UNA DELLE MASSIME ENTITA’ SPIRITUALI DEL CALCIO ITALIANO DEGLI ULTIMI 20 ANNI” - IL RICORDO DI KOBE BRYANT E LE ANALOGIE CON LA MORTE DI SCIREA, LE LACRIME AL FILADELFIA - E SU GIGI RIVA: “NON LA PENSO COME BRECHT. ABBIAMO BISOGNO DI EROI” – VIDEO

https://m.dagospia.com/mistero-buffa-ecco-perche-lasciai-sky-calcio-show-dopo-una-sola-puntata-una-storia-bruttissima-222853

https://m.dagospia.com/opera-buffa-che-tensione-il-teatro-mi-sono-sentito-male-basta-sport-ora-racconto-steve-jobs-109375

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/opera-buffa-federico-ndash-narratore-che-ha-cambiato-modo-177595.htm

https://m.dagospia.com/buffa-nessuno-sportivo-contemporaneo-e-paragonabile-a-ali-lebron-jordan-e-la-jugoslavia-del-90-171137

https://sport.sky.it/nba/2020/04/05/kobe-bryant-federico-buffa-video?social=twitter_skysportnba_link_null

Francesco Persili per Dagospia

de rossi

“Avrei bisogno di una quarantena intera per raccontare sei mesi di emozioni”. Daniele De Rossi prende in contropiede Federico Buffa e irrompe a #CasaSkySport raccontando la sua avventura al Boca Juniors: “Un posto unico. Molto simile all’Italia. In Argentina si vive di passione per qualsiasi cosa: cibo, musica, tango e, naturalmente calcio. Il campionato si può discutere tecnicamente e tatticamente ma in 6 mesi nessuno ha mai tirato indietro la gamba neanche in allenamento, tutti hanno sempre dato il 200%. La cosa più bella è sugli spalti. E' una cosa che non viviamo più in Italia, non c'è più quella passione pura.

de rossi

Un tackle li fa esplodere come un goal. Mi sento un privilegiato anche se è durato poco. La Bombonera? Uno stadio clamoroso. Auguro agli appassionati di calcio di visitarlo almeno una volta durante una partita del Boca. Gli ultimi novanta minuti li ho fatti nell’impianto del Rosario. Abbiamo perso ma ero lo scenario giusto per l’ultima partita. Il riscaldamento lo ho fatto in un posto di 5 metri quadrati. O fai lo schizzinoso e dici ‘io qui non gioco' oppure ti lasci trasportare dall'ubriacatura degli argentini per questo gioco. E’ stato meraviglioso conoscere un’altra piccola pagina di Argentina”.

De Rossi dichiara la sua passione per le storie di Buffa: “Forse le ricordo meglio di lui, le ho viste tutte. Quella di Riva è l’ennesimo piccolo capolavoro. Conosco Gigi e meriterebbe un omaggio del genere al giorno".

FEDERICO BUFFA

“Quella della squadra di Scopigno è la più grande impresa del calcio italiano”, sottolinea l’Avvocato Buffa che racconta un episodio della sua infanzia quando andava con la bici a casa Riva a Leggiuno e aspettava ore che Gigi uscisse per fumare una sigaretta: “Non la penso come Brecht. Abbiamo bisogno di eroi, di figure di ispirazione…”.

Il narratore dello sport esalta De Rossi (“una delle massime entità spirituali del calcio italiano degli ultimi 20 anni”) e da quella miniera di storie che è l’Argentina ripesca la storia del “Loco” Houseman, campione del mondo del ’78, già raccontata nello spettacolo teatrale “Il rigore che non c’era”: “Il Manchester United lo voleva al posto di Best ma lui non accettò mai perché non gli andava di lasciare il suo barrio. Negli ultimi anni della sua vita si presentava ai ritiri della Nazionale per chiedere la maglia a Messi o a Dybala. La rivendeva e con i soldi andò ad acquistare l’ultima bottiglia della sua vita”.

buffa kobe bryant

Si parla anche del Grande Torino e l’Avvocato rivela: “Stavamo girando al Filadelfia che di sera ha una mistica potentissima. Nella scena finale, mi sono messo a piangere”. Memorie del Maracanazo e dell’Uruguay di Obdulio Varela che fece piangere il Brasile si intersecano alle cronache familiari del padre, tifoso genoano in sonno, che al gol di Pato Aguilera ad Anfield esplode in una esultanza liberatoria davanti alla madre e “rivela finalmente chi è”. Tra Jordan e Ginobili, c'è spazio anche per il basket e per lo struggente ricordo di Kobe Bryant: “Quando è morto ho pensato alle analogie con l’incidente che è costato la vita a Gaetano Scirea. Entrambi prima dell’incidente hanno avuto quei sei-sette secondi per rendersi conto di quello che stava accadendo. Quegli attimi in cui sei lucido e ti accorgi che sta tutto per finire, non so quanto possano durare... Mi ha colpito la moglie che ha detto: "Nel dolore straziante di aver perso lui e mia figlia, meglio così. Perché nessuno dei due avrebbe potuto vivere senza l’altro…”

FEDERICO BUFFA buffa memorial di kobe bryant 2 murale di kobe bryant 1 michael jordan 3 michael jordan 5 buffa - scirea murale di kobe bryant 2 buffa 66 vanessa bryant 6 buffa 2 buffa buffa - scirea buffa - scirea buffa kobe bryant