KARIM AMICO TI SCRIVO - ALLA SOGLIA DEI 35 ANNI, L'ATTACCANTE FRANCESE VIVE LA SUA MIGLIORE STAGIONE IN CARRIERA, CON 37 GOL IN 36 PARTITE, E STA TRASCINANDO IL REAL MADRID IN CHAMPIONS A SUON DI TRIPLETTE - LE SUE PRESTAZIONI RECENTI GLI HANNO PERMESSO ANCHE DI TORNARE IN NAZIONALE, DOPO L'ESCLUSIONE PER IL VIDEO-RICATTO A LUCI ROSSE AI DANNI DEL SUO COMPAGNO DI NAZIONALE VALBUENA - ZEMMOUR NE HA FATTO UN BERSAGLIO PERCHÉ NON CANTA LA MARSIGLIESE, MARINE LE PEN HA DETTO "NON AVREBBE MAI DOVUTO RAPPRESENTARE LA FRANCIA", MENTRE MACRON… - VIDEO