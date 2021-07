aldo montano

"Avete fatto un grande percorso, fieri fieri fieri!" Le parole del maestro Alessandro Di Agostino dopo la sconfitta in finale per i nostri azzurri della sciabola ??#Fencing | #ItaliaTeam | #Tokyo2020 pic.twitter.com/QvV1riCiep — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 28, 2021

Il divino Aldo Montano. Nel giorno in cui l’Italia celebra Federica Pellegrini che dice addio alle gare con un settimo posto, un altro Highlander azzurro si prende il centro della pedana.Lo schermidore livornese, a 42 anni, saluta con un argento nella sciabola a squadre. Boia deh!

Contro l’Ungheria in semifinale è stato Montano, entrato al posto dell’infortunato Samele, a trascinare gli azzurri alla vittoriosa rimonta.

Nulla da fare in finale contro i migliori del mondo della Corea del Sud.

“Ma avete fatto un grande percorso: fieri, fieri, fieri”, urla il maestro Alessandro Di Agostino dopo la sconfitta.

E’ la quinta medaglia in 5 Olimpiadi per lo sciabolatore di Livorno. Dopo i due ori di Atene, nella prova individuale e in quella a squadre, Aldo è salito ancora sul podio a Pechino 2008 (bronzo a squadre), a Londra 2012 (ancora bronzo a squadre).

Volontà, impeto, assalto. Una saga familiare da film, quella dei Montano, arrivati alla 14esima medaglia nella storia dei Giochi. Due ne aveva vinte il nonno Aldo, tre il padre Mario, 1 Carlo, altre quattro i tre cugini del padre.

Uno per tutti, tutti per uno. Il compagno di squadra Enrico Berrè ha provato a condensare su Instagram “i 9 anni di sudore, gioie, dolori, risate e tanto tanto altro. Ma un post non basta a descrivere quanto tu sia stato importante nella mia crescita come atleta e come uomo. La faccio breve e ti dico: Grazie Capitano”.

Un formidabile guerriero che ha dimostrato ancora una volta agli atleti più giovani come nello sport la difficoltà maggiore non sia tanto arrivare al vertice, ma restarci a lungo. La narrazione del vitellone da reality non è riuscita ad offuscare la grandezza dell’atleta che per 17 anni ha lucidato il suo talento facendosi il culo in sala d’armi.

Più forte dell’età e dei tanti infortuni. Per imprimere il suo nome nell’olimpismo si è giocato l’anca e ora dovrà mettere una protesi. Ma l’amore per la sciabola e per i Giochi resta più forte di tutto: “Quasi quasi resto fino a Parigi 2024, magari anche come armiere..."