IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE - CALANO LEGGERMENTE I MORTI: +130 (IERI ERANO 156), STABILI I NUOVI CONTAGI: +652 - IN LOMBARDIA IN LIEVE CALO I NUOVI CASI (293) E I MORTI (57). A MILANO PIÙ 35 CONTAGI - SONO STATI EFFETTUATI 75.380 TAMPONI IN 24 ORE (IERI ERANO 71.679)...

Da open.online

coronavirus lombardia

I dati del bollettino diffuso dalla Protezione civile vedono oggi, 22 maggio, una stabilità dei nuovi contagi e un calo del dato relativo ai morti da Coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è di 32.616 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19, ieri erano 32.486. Sono quindi 130 le vittime nelle ultime 24 ore. Ieri e due giorni fa era rispettivamente 156 e 161, mentre quattro giorni fa era sceso a 99.

Continua il calo del numero delle persone “attualmente positive” al virus. Un trend in discesa iniziato una ventina di giorni fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati in 24 ore. A due settimane fa risale il decremento record di -6.939 pazienti. Oggi è stata registrata una diminuzione di -1.638 persone infette (ieri erano -1792, due giorni fa –2.377, tre giorni fa, –1.424). Il totale degli attualmente positivi al virus è 59.322 (ieri erano 60.960).

I casi totali di persone colpite dal Coronavirus sono arrivati a 228.658 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro Paese. Ieri erano 228.006: l’incremento è di +652 casi in un giorno (ieri erano +642, due giorni fa erano +665, tre giorni fa +813). Sono stati effettuati 75.380 tamponi in 24 ore (ieri erano stati analizzati 71.679 tamponi in un giorno): il totale dei test è dunque arrivato a quota 3.318.778 (ieri era di 3.243.398), per un totale di casi testati di 2.121.847 (ieri erano 2.078.860).

Diminuisce il dato delle persone guarite nelle ultime 24 ore: 2.160 pazienti a fronte dei 2.278 di ieri e dei 2.881 di due giorni fa. Il totale degli italiani monitorati che risultano quindi guariti da Covid-19 è a oggi di 136.720 persone. Il numero dei pazienti in ospedale continua a diminuire: sono 8.957 (ieri erano 9.269). Di questi, 595 sono in terapia intensiva (ieri erano 640, il dato è sceso sotto i mille pazienti per la prima volta otto giorni fa). In calo anche le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 49.770 (ieri erano 51.051 ).

