Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, fa il punto della situazione sul ricovero per Coronavirus di Daniele De Rossi e di Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi: "De Rossi fortunatamente sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi - le parole del professore a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - tra pochi giorni potranno andare a casa. Sono giovani, avevano bisogno di ricovero, ma, quando questa malattia si prende in tempo, viene rapidamente sconfitta e non c'è più bisogno di ospedalizzazione. Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, è prepotente con i più anziani".

simone inzaghi gaia lucariello