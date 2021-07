UNA BOMBA NEL MERCATO DEI TELE-OPINIONISTI PALLONARI: SKY CORTEGGIA ANTONIO CONTE. OFFERTO UN POSTO DA OSPITE SPECIALE PER COMMENTARE LA CHAMPIONS E BIG MATCH DI CALCIO INGLESE – L’EX CT NON PUO’ ALLENARE IN SERIE A FINO ALLA FINE DELL’ANNO – ADANI SARÀ LA VOCE TECNICA ITALIANA DI FIFA 22. INTANTO CONTINUANO LE TRATTATIVE DELL’EX DIFENSORE DI LAZIO E BRESCIA CON…

Guido De Carolis per il "Corriere della Sera"

Antonio Conte aspetta e, nell'attesa, potrebbe diventare l'ospite più prestigioso di Sky per la prossima stagione televisiva. Il tecnico ha riportato lo scudetto all'Inter dopo 11 anni e poi ha chiuso il rapporto con il club nerazzurro. È stato accostato a varie panchine, tra le altre Real Madrid e Tottenham, ha scelto di non ripartire subito, ma di attendere un'occasione convincente.

Nell'accordo di risoluzione firmato con l'Inter è stata inserita una clausola che non permette al tecnico di allenare in Italia fino alla fine dell'anno, poi potrà accasarsi dove meglio riterrà. In serie A però non ci sono squadre papabili per Conte che ha già guidato Juve e Inter, vincendo con entrambe.

Per il tecnico si sono fatte avanti varie nazionali europee, ma non è un'opzione ritenuta allettante. Si è interessata Sky, ancora in trattativa con l'allenatore e il suo entourage. La proposta a Conte è di farne un ospite speciale. L'ex tecnico dell'Inter, per la sua caratura, non sarà un opinionista abituale, se si concretizzerà l'intesa con Sky, la collaborazione dovrebbe riguardare eventi internazionali importanti, come la Champions League o anche partite di alto livello del calcio inglese, dalla Premier League alla Coppa d'Inghilterra, entrambe vinte da Conte quando era alla guida del Chelsea. Il futuro dell'allenatore resta da definire senza fretta, tra le opzioni più gettonate il ritorno in un club inglese è quella che riscuote maggior credito.

Una nuova avventura attende Lele Adani, congedato proprio da Sky alla fine dell'ultima stagione. L'ex commentatore sarà la voce tecnica italiana di Fifa 22, videogioco della EA Sport tra i più venduti al mondo. Vanno avanti le trattative con altre realtà (Dazn, Mediaset, Amazon) per tornare in televisione.

