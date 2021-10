BONIFICATE LE CURVE DI ROMA E LAZIO – IERI UN SUPPORTER GIALLOROSSO SAREBBE STATO ALLONTANATO DAGLI SPALTI PER AVER “PRONUNCIATO FRASI RAZZISTE ED EMESSO SUONI ANIMALESCHI" NEI CONFRONTI DI UN CALCIATORE NORVEGESE – ANCHE DURANTE LAZIO-OLYMPIQUE MARSIGLIA UN GIOCATORE SAREBBE STATO PRESO DI MIRA DA CORI RAZZISTI DA PARTE DEI TIFOSI BIANCOCELESTI – “L’OM SI RISERVA IL DIRITTO DI SPORGERE DENUNCIA NEL CASO IN CUI LA UEFA CONFERMI QUESTE GRAVI ACCUSE”

[#LazioOM] Suite à la présomption de cris racistes à l’encontre de nos joueurs, le club rappelle qu’il condamne fermement toute forme de discrimination. L’OM se réserve le droit de déposer plainte dans l’hypothèse où l’UEFA viendrait à confirmer ces graves accusations. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

1. I CORI RAZZISTI DEI TIFOSI ROMANI

Da www.calciomercato.com

Come se non bastasse l'umiliazione subita da José Mourinho e dai suoi calciatori per mano del Bodo/Glimt nella sfida valevole per il terzo turno della fase a gironi di Conference League, dalla Norvegia arriva un'altra notizia tutt'altro che onorevole.

Un sostenitore italiano sarebbe stato allontanato dagli spalti, durante la partita, per aver proferito espressioni razziste nei confronti dei calciatori della formazione di casa: i media locali riferiscono di un uomo che ha “pronunciato frasi razziste ed emesso suoni animaleschi".

ANCHE LA LAZIO NEL MIRINO

Un'altra romana era in campo ieri sera, in questo caso per la prima fase di Europa League, e anche in questa circostanza dalla formazione avversaria arrivano accuse di cori di stampo razzista nei confronti dei propri calciatori.

L'Olympique Marsiglia ha infatti pubblicato una nota sui propri canali social per denunciare il comportamento dei tifosi della Lazio in occasione del match disputato all'Olimpico: "A seguito di presunti cori razzisti contro i nostri giocatori, il club ribadisce la propria contrarietà verso qualsiasi forma di discriminazione. L’OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso in cui la Uefa confermi queste gravi accuse.

2. LA DENUNCIA DEL MARSIGLIA

Da www.calciomercato.com

“A seguito delle presunte grida razziste contro i nostri giocatori, il club ricorda che condanna fermamente ogni forma di discriminazione. L’OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso in cui la Uefa confermi queste gravi accuse”. Questo il tweet del Marsiglia nel post partita contro la Lazio all’Olimpico. Gli ululati razzisti, secondo quanto riporta l’Equipe, sarebbero arrivati all’indirizzo di Bamba Dieng, entrato in campo al 61’.

"Buu" ben uditi dai giornalisti presenti in tribuna. In conferenza stampa, il tecnico Sampaoli e il portiere Pau Lopez, hanno detto di non aver sentito nulla. Per il momento non ci sono annotazioni nemmeno nel rapporto Uefa. I capi del Marsiglia, nelle prossime ore, ascolteranno i nastri e analizzeranno i video registrati. Anche la Uefa farà lo stesso. Sono attese altre novità sul presunto caso.

Bamba Dieng è entrato contro la Lazio al minuti 61’. Secondo alcuni giornalisti francesi presenti all’Olimpico, il calciatore senegalese sarebbe stato vittima di ululati razzisti. Da qui parte il caso. Contattati da RMC Sport, i dirigenti dell’OM hanno affermato di non aver sentito cori discriminatori, ma riportato alla Uefa la denuncia dei giornalisti. Poi il tweet.

