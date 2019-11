BOOM! “L’INTER DI CONTE SOMIGLIA A QUELLA DI HERRERA”- SCONCERTI: "GIOCA IN CONTROPIEDE, QUELLO CHE HA FATTO LUKAKU NEL PRIMO GOL RASENTA LA PERFEZIONE DELLA RETE DI MARADONA CON L’INGHILTERRA. I GESTI IN SEQUENZA DEL BELGA SONO LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL CALCIO DI OGGI..." - LAUTARO MI RICORDA SANDRO MAZZOLA - LIVERPOOL SCIATTO, I PROBLEMI DEL NAPOLI NON SONO RISOLTI. QUANDO UNA SQUADRA GIOCA BENISSIMO SOLO LE GARE CONTRO GRANDI AVVERSARI VUOL DIRE CHE…" - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

L' Inter è migliorata molto in Champions, correndo così come ha cominciato a correre in campionato. È una squadra che a modo suo ricorda quella di Herrera, non nei particolari, ma nello spirito generale. Gioca in contropiede, Lukaku è il riferimento esiziale.

Quello che ha fatto a Praga nel primo gol è eccezionale. Da un lato tecnico e in un calcio con 35 anni di diversità, rasenta la perfezione di quello di Maradona con l' Inghilterra.

Quello fu un trionfo individuale, solitario, il gol di un fuoriclasse assoluto. I gesti in sequenza di Lukaku che portano al primo gol di Lautaro sono però la massima espressione del calcio di oggi, sono la modernità fisica. Lukaku non gioca fra super atleti come lui, ma emerge con una naturalezza che fa quasi paura.

Bisogna continuare a sottolineare anche la differenza di Lautaro, la sua regolarità con i gol importanti. A me ricorda sempre più da vicino Sandro Mazzola, quella capacità in un metro di controllare il pallone, piazzare lo scatto e trovare la porta incrociando il tiro. Non ci sarebbe Lukaku se non ci fosse Lautaro, non a questi livelli. Ora l' Inter è davanti, ha messo nella Champions la sua nuova dimensione. Ha giocato bene Borja Valero che per me, confesso, non è più giocatore da almeno due anni. È la sua prestazione che racconta nello specifico l' equilibrio dell' Inter. Dove non è fondamentale correre, ma essere nel punto giusto, sempre davanti all' avversario.

Ha fatto un grande risultato il Napoli a Liverpool.

Era tanto tempo che non vedevo giocare in modo così sciatto la squadra di Klopp, questo significa che il Napoli l' ha tenuta nella scatola del campo secondo le proprie regole.

È una partita che porta molto avanti il Napoli come classifica e coscienza di squadra, ma non credo risolva i suoi problemi di fondo. Anzi.

Quando una squadra gioca benissimo solo le gare contro grandi avversari vuol dire che è una squadra esaurita per la routine. E il calcio è routine. Non entro nei problemi del Napoli che sono peraltro mal giudicati. Il problema non è solo il ritiro negato, ma la discussione quasi manesca con il vicepresidente negli spogliatoi. I ruoli travolti.

Paradossalmente Liverpool conferma le colpe di usura della squadra. Se sai pareggiare a Liverpool non puoi essere a 15 punti dalla prima dopo 13 giornate.

