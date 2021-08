BORN TO BE ABRAHAM: CON DUE ASSIST DELL’ATTACCANTE INGLESE E UNA DOPPIETTA DI VERETOUT (DOPO LE RETI DI MKHITARYAN E MILENKOVIC) LA ROMA DI MOURINHO BATTE UNA FIORENTINA MAI DOMA - ESPULSI DRAGOWSKI E ZANIOLO - OSIMHEN ESPULSO PER UNA MANATA E UN RIGORE SBAGLIATO DA INSIGNE MA IL NAPOLI PARTE CON UNA VITTORIA – IL VAFFANCULO LIBERATORIO DI DE LAURENTIIS – VIDEO

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

roma fiorentina abraham

Bella vittoria della Roma, che supera 3-1 all'Olimpico la Fiorentina. La partita si apre con la discutibile espulsione al 17' del portiere viola Dragowski per fallo su Abraham (un giallo sarebbe stato più corretto) e la rete di Mkhitaryan, convalidata dal Var. L'armeno sfrutta un assist dell'ispiratissimo Abraham, poi nella ripresa l'espulsione di Zaniolo (doppio giallo) ristabilisce la parità numerica.

roma fiorentina veretout

Il solito Milenkovic su palla inattiva trova il pari, poi ancora Abraham serve l'assist del 2-1 a Veretout. Ma anche in questo caso serve l'intervento della Var: il gol, come in occasione dell'1-0, in un primo momento era stato annullato per fuorigioco. Entra Shomurodov per Abraham e anche l'uzbeko regala un pregevole assist, mettendo in porta Veretout. Doppietta per il francese e gara in ghiaccio.

napoli venezia osimhen

OSIMHEN

Da gazzetta.it

Parte bene il nuovo Napoli di Luciano Spalletti nonostante l'espulsione di Osimhen dopo 23' (manata a Heymans). Contro il Venezia finisce 2-0 grazie ai gol di Insigne su rigore - dopo averne sbagliato uno cinque minuti prima - e di Elmas.

napoli venezia osimhen roma fiorentina