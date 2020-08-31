BRIVIDI ALLA 24 ORE DI LE MANS - UNA MOTO SCIVOLA A CAUSA DELL'ASFALTO BAGNATO, IL PILOTA CERCA DI RIMETTERLA IN PIEDI QUANDO SOPRAGGIUNGE UN'ALTRA MOTO – ECCO COME E’ FINITA – VIDEO

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Da video.corriere.it

 

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Tragedia sfiorata durante la 24h Motos di Le Mans. Una moto scivola a causa dell'asfalto bagnato, il pilota cerca di rimetterla in piedi quando sopraggiunge un'altra moto che passa tra il pilota e il suo mezzo. Illesi i piloti, gara sospesa.

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