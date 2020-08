CON IL FAIR PLAY FINANZIARIO ABBIAMO SCHERZATO - IL MANCHESTER CITY SAREBBE PRONTO AD OFFRIRE A MESSI 500 MILIONI DI EURO NETTI IN CINQUE ANNI. CI SAREBBE DI MEZZO ANCHE UN BONUS ULTERIORE DI ALTRI 250 MILIONI DI EURO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI OBIETTIVI - PIANIFICATA ANCHE LA STRATEGIA DELLO SCEICCO PER AGGIRARE IL FAIR PLAY FINANZIARIO...