Tragedia sfiorata durante la 24h Motos di Le Mans. Una moto scivola a causa dell'asfalto bagnato, il pilota cerca di rimetterla in piedi quando sopraggiunge un'altra moto che passa tra il pilota e il suo mezzo. Illesi i piloti, gara sospesa.
BRIVIDI ALLA 24 ORE DI LE MANS - UNA MOTO SCIVOLA A CAUSA DELL'ASFALTO BAGNATO, IL PILOTA CERCA DI RIMETTERLA IN PIEDI QUANDO SOPRAGGIUNGE UN'ALTRA MOTO – ECCO COME E’ FINITA – VIDEO-
Tragedia sfiorata durante la 24h Motos di Le Mans. Una moto scivola a causa dell'asfalto bagnato, il pilota cerca di rimetterla in piedi quando sopraggiunge un'altra moto che passa tra il pilota e il suo mezzo. Illesi i piloti, gara sospesa.
PROSCIUTTO DI STATO –TERESA BELLANOVA NON ESCLUDE L’INTERVENTO PUBBLICO NEL GRUPPO FERRARINI “SE SARÀ NECESSARIO” – IL PIANO DI RILANCIO SARÀ PRESENTATO IL 1 SETTEMBRE E AVREBBE TROVATO IL SOSTEGNO DI AMCO, LA PARTECIPATA DEL TESORO SPECIALIZZATA NEL RECUPERO DI CREDITI DETERIORATI. I CREDITORI HANNO PRESENTATO UNA CONTROPROPOSTA MA…
CON IL FAIR PLAY FINANZIARIO ABBIAMO SCHERZATO - IL MANCHESTER CITY SAREBBE PRONTO AD OFFRIRE A MESSI 500 MILIONI DI EURO NETTI IN CINQUE ANNI. CI SAREBBE DI MEZZO ANCHE UN BONUS ULTERIORE DI ALTRI 250 MILIONI DI EURO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI OBIETTIVI - PIANIFICATA ANCHE LA STRATEGIA DELLO SCEICCO PER AGGIRARE IL FAIR PLAY FINANZIARIO...
FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2
DISCESA AL CENTRO DELLA TERRA – VIAGGIO NELL'ALGAR DO CARVÃO, LA CAVERNA VULCANICA PROFONDA 90 METRI SULL'ISOLA DI TERCEIRA, NELLE AZZORRE: SI È FORMATA CIRCA 3.200 ANNI FA DOPO CHE IL MAGMA FUORIUSCITO DAL CAMINO PRINCIPALE SI È RITIRATO NELLA CAMERA MAGMATICA – LA SUA ESISTENZA ERA NOTA DA TEMPO MA LA PROFONDITÀ E LA MANCANZA DI LUCE RENDEVANO DIFFICOLTOSA QUALSIASI DISCESA - SOLO NEL GENNAIO 1893… VIDEO
GIÙ LA MASCHERINA - SE I PROFESSORI POTRANNO USARE QUELLE TRASPARENTI, COSÌ DA MOSTRARE LA BOCCA E L'ESPRESSIONE DEL VOLTO, GLI STUDENTI IN CLASSE POTRANNO NON USARLA QUANDO SONO SEDUTI AL PROPRIO BANCO E DISTANZIATI ALMENO UN METRO DAI COMPAGNI. ANCHE I PROF MENTRE SPIEGANO POTRANNO TOGLIERLA - IN VENETO SONO GIÀ ARRIVATE CENTINAIA DI DOMANDE DI DOCENTI E PERSONALE ATA CHE CHIEDONO L’ESONERO DALLE LEZIONI A CAUSA DI MALATTIE ED ETÀ AVANZATA