BRUTTA COSA L'HORROR VACUI - SERENA WILLIAMS NON GLIELA FA PROPRIO A SMETTERE: “NON HO MAI PRONUNCIATO LA PAROLA RITIRO. NON SI SA MAI…” - AL "JIMMY FALLON NIGHT SHOW" LA WILLIAMS NON ESCLUDE IL RITORNO: “NON MI VEDO LONTANA DAL TENNIS. VORREI FARE QUALCOSA, MA NON SO COSA. VORREI RESTARE LEGATA A QUESTO SPORT. E’ STATA UNA LUCE NELLA MIA VITA E VOGLIO CONTINUARE A…”

Da ilnapolista.it

ultima partita di serena williams agli us open 3

Serena Williams lascia aperta una porta ad un possibile ritorno nel mondo del tennis. Durante il Jimmy Fallon Night Show americano, ha dichiarato:

“Non ho mai pronunciato la parola ritiro. Sono molto felice, contenta di quello che sto vivendo. Ci sono un sacco di cose che non ho potuto fare e che vorrei fare in questi anni, ma non ho intenzione di rilassarmi, voglio semplicemente cominciare a godermi quello che non ho potuto godermi prima.

Quello che voglio dire è che non si sa mai, ho parlato con Tom Brady della sua storia. Non mi vedo lontana dal tennis, che mi ha dato così tanto, vorrei fare qualcosa ma non so cosa, vorrei tanto rimanere legata a questo sport così meraviglioso. Semplicemente è stata una luce nella mia vita e voglio continuare a tenermela stretta”.

