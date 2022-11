BRUTTO COLPO PER LA FRANCIA: KARIM BENZEMA SALTA I MONDIALI – IL NEO PALLONE D’ORO HA ACCUSATO UN PROBLEMA AL QUADRICIPITE DELLA GAMBA SINISTRA DURANTE GLI ALLENAMENTI IN QATAR – I “GALLETTI” PERDONO UN ALTRO PEZZO IMPORTANTISSIMO DELLA SQUADRA, DOPO I FORFAIT DI N’GOLO KANTE, PAUL POGBA, MIKE MAIGNAN, PRESNEL KIMPEMBÉ E CHRISTOPHER NKUNKU – MA NON È CHE IL MONDIALE NEL BEL MEZZO DELLA STAGIONE SIA TERRIBILE PER LA TENUTA FISICA DEI CALCIATORI?

(ANSA) - Mondiali già finiti per Karim Benzema e Francia sotto choc. I riscontri arrivati dagli esami specifici, ai quali l'attaccante del Real Madrid Pallone d'Oro si è immediatamente sottoposto dopo il problema al quadricipite della gamba sinistra accusato durante la sessione di allenamento di questo pomeriggio in Qatar, non lasciano spazio ai dubbi.

Sin da subito nel clan francese si è avuto la percezione che il problema muscolare fosse tutt'altro che banale e, come ha ufficializzato con un tweet la nazionale francese, Benzema non si perderà soltanto l'esordio contro l'Australia - previsto per le 20 di martedì prossimo - bensì tutta la manifestazione iridata. Pronto al suo posto il milanista Olivier Giroud in pole position per una maglia da titolare contro i canguri, ma Deschamps ha ora l'opportunità fino alla serata di lunedì (24 ore prima del match d'esordio) di indicare un sostituto.

Il neo Pallone d'Oro, che fino a ieri aveva svolto sedute differenziata, era tornato insieme a Varane a disposizione del commissario tecnico Didier Deschamps, ma proprio nel corso dell'allenamento si è improvvisamente fermato. Ufficiale quindi la sua esclusione dalla lista di Deschamps. "La squadra condivide la tristezza di Karim e gli augura una pronta guarigione", ha scritto sui social la nazionale francese.

Benzema non è l'unico big del calcio a dover saltare i mondiali all'ultimo momento: niente Qatar per Joaquin Correa che salterà il prossimo Mondiale con la nazionale argentina come lo ha comunicato ufficialmente. L'attaccante dell'Inter non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare. Al suo posto, convocato Thiago Almada.

Stessa sorte per Sadio Mané, il simbolo del Senegal, come per Jose' Gaya (Spagna). Il difensore del Valencia salterà il Mondiale per una lesione alla caviglia subita nell'allenamento prima dell'amichevole contro la Giordania. Al suo posto Alejandro Balde del Barcellona.