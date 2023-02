BUBLIK MEJO DE' BLANCO! DISTRUGGE TRE RACCHETTE IN 30 SECONDI! - IL TENNISTA KAZAKO PERDE LA TESTA DURANTE LA PARTITA CONTRO BARRERE NEL TORNEO ATP 250 DI MONTEPELLIER - DOPO AVER COMMESSO UNA SERIE DI ERRORI AL TIE-BREAK, BUBLIK SFONDA UNA RACCHETTA E VIENE SOMMERSO DI FISCHI, A QUEL PUNTO SI DIRIGE VERSO LA SUA PANCHINA E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessio Morra per www.fanpage.it

Alexander Bublik […] ha distrutto tre racchette una dietro l'altra. Scene non nuove in un campo da tennis quelle viste a Montpellier, ma erano anni che non si assisteva a un comportamento del genere. Bublik in Francia è volato fiducioso, ma anche molto teso, perché in questo torneo ATP 250 difendeva il successo dello scorso anno, il primo e unico della sua carriera – batté in finale Zverev che era tra i primi 5 a livello mondiale. Il sorteggio era stato benevolo, anche se fronteggiava anche il pubblico giocando contro Gregoire Barrere.

La partita è molto equilibrata, un set a testa, nel terzo si decide tutto al tie-break. Il francese è più tranquillo, oltre che caricato dal pubblico, e sfrutta una serie di errori di Bublik che dopo l'ennesimo punto per l'avversario perde la testa. Sul 6-0 Barrere (sei matchpoint), il kazako si prende caterve di fischi per aver distrutto una racchetta. La prende con forza e colpisce duramente fino a quando non si rompe.

Si porta sulla sua panchina non beve, prende dalla borsa un'altra racchetta e la spacca, poi mentre Barrere passa e si porta già in posizione per il matchpoint, Bublik distrugge una terza racchetta. Un clamoroso triplete. […]Bublik vince tre punti, dopo le tre racchette distrutte, ma Barrere al quarto matchpoint chiude e vince. […]

