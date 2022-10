UN BUCO DI TROPPO PER LEWIS – HAMILTON È STATO RICHIAMATO DAI COMMISSARI DI GARA DEL GP SINGAPORE F1 PERCHÉ È SCESO IN PISTA CON IL PIERCING AL NASO, VIETATO DAL REGOLAMENTO – IL PILOTA DELLA MERCEDES HA SPIEGATO CHE NON POTEVA TOGLIERE L’ANELLO PERCHÉ AVEVA FATTO INFEZIONE – L’INGLESE HA SCAMPATO LA SQUALIFICA MA LA SUA SCUDERIA DOVRA' PAGARE UNA MULTA DI 25 MILA EURO

Da www.gazzetta.it

LEWIS HAMILTON PIERCING

Nessuna sanzione per Lewis Hamilton, dopo il confronto con i commissari di gara del GP Singapore F1. Dopo la convocazione, è stato lo stesso britannico a spiegarne l'esito: "La mia non voleva essere una protesta, semplicemente mettendo e togliendo il piercing mi era venuta una piccola infezione al naso. Così i medici mi hanno medicato nei giorni scorsi consigliandomi di tenere questa sorta di tappino", ha detto Hamilton all'agenzia di stampa AP. Per la controversia è stata però multata la Mercedes, 25mila euro per non aver dichiarato la situazione del pilota.

Il sette volte campione del mondo F1 era stato chiamato davanti ai commissari di gara al termine delle qualifiche del GP Singapore. Il britannico era stato segnalato per sospetta violazione delle regole sulla sicurezza andando in pista con oggetti metallici sulla pelle, ora vietati perché rischiano di provocare ustioni ai piloti.

LEWIS HAMILTON

A Hamilton era stata comunicata la convocazione appena terminate le terze libere sul circuito di Marina Bay, per "violazione dell'appendice L, capitolo 3 del regolamento sportivo Fia", che vieta ai piloti di indossare gioielli e oggetti metallici sulla pelle durante le attività in pista. Lewis aveva già espresso polemicamente la sua opinione in passato, definendo "una perdita di tempo" la discussione riguardo a questo aspetto del regolamento.

Lewis Hamilton VERSTAPPEN HAMILTON 14 Lewis Hamilton inginocchiato lewis hamilton