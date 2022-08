IRONIA SULLE NOTTI ALLEGRE DI NEDVED

MANLIO GASPAROTTO per il Corriere della Sera

pavel nedved balla con tre ragazze 6

Ingresso serio e silente, foto di rito, sorrisi. E via. Conferenza stampa per presentare un nuovo giocatore della Juventus, Arek Milik in questo caso, e c'è Pavel Nedved in sala con il ds Cherubini e l'ad Arrivabene. Si parla di calcio, pur se tra gli argomenti di discussione fuori dalla Continassa non ci sono solo il mercato e gli schemi di Allegri ma anche due video apparsi domenica.

Immagini che la Juve non commenta, proteggendo la privacy del vicepresidente.

pavel nedved balla con tre ragazze 5

Il primo file - filmato da un gruppo di ragazzi - ritrae un uomo dalla lunga capigliatura bionda, di spalle, che si trascina ubriaco per le strade di Torino indossando un abito di ottimo taglio. È Nedved?

Solo alcuni commentatori sul web ne sono certi. Siamo nel Quadrilatero, non distante dalla sua abitazione. E fine degli indizi. Più facile incontrare Pavel Nedved nei paraggi della Mole, dove ha diversi amici e frequenta alcuni locali. L'uomo del primo video non si vede in faccia, ma poco dopo eccone online un secondo dove il boemo si riconosce bene, balla con tre ragazze, è il terzo di un trenino che canta sulle note di un brano di Enrique Iglesias.

DARA ROLINS PAVEL NEDVED

E allunga le mani sulla prima ragazza La palpeggia. Come fa anche la ragazza davanti a lui, mentre quella che spunta alle spalle è proprio la sua compagna di quei giorni: il video sarebbe di circa tre anni fa. Non sono immagini rubate bensì «fuoco amico» durante una festa, ma sono anche i frame che irritano qualcuno e scatenano i commenti oltre che una serie di meme sui social.

Immagini non collegabili comunque a quelle dei giorni scorsi, quando a Torino è arrivata con alcune amiche la cantante e attrice slovacca Dara Rolins, l'attuale compagna di Nedved (separatosi dalla moglie Ivana nel 2019, dopo 25 anni, e poi, nel 2021, da Lucie Anovcinova). Una vacanza, un giro del Piemonte tra castelli e laghi ma anche una gita a Genova, per Samp-Juve.

DARA ROLINS PAVEL NEDVED pavel nedved balla con tre ragazze 4

La tempesta social lascia una domanda, per la bizzarra coincidenza di due video così lontani nel tempo, girati da persone che non si conoscono ma «pubblicati» in rapida successione. Come se qualcuno avesse voluto colpire il vicepresidente della Juventus o lo stesso club. Certo un pessimo regalo per l'ex Pallone d'oro, che oggi, 30 agosto, festeggia i suoi primi 50 anni. A telefonini spenti.

