BUFFON, NON SPORCARE LA TUA LEGGENDA: E' ORA DI RITIRARSI - DOPO L’ANNUNCIO DELL’ADDIO DALLA JUVENTUS, IL 43ENNE PORTIERE VALUTA ALTRE OFFERTE SOLO PERCHE' TERRORIZZATO DALL'HORROR VACUI DELL'ADDIO AL CALCIO - NON SOLO: VUOLE TRASFERIRSI IN UNA SQUADRA CHE GLI GARANTISCA IL POSTO DA TITOLARE - LE IPOTESI PORTO E GALATASARAY - SPUNTA ANCHE IL GENOA, DI CUI E’ TIFOSO...

Massimiliano Nerozzi per il "Corriere della Sera"

BUFFON

«Come to Atletico», ha scritto su Twitter il tifoso più svelto, sotto l' annuncio di Buffon. La richiesta non sarà esaudita, con la porta madrilena sigillata da Oblak, ma il messaggio rende l' idea: «Gigi vorrebbe ancora giocare - confida chi gli è vicino - possibilmente in una squadra "vera", con certe ambizioni».

Il resto è da annuncio di cerco lavoro: disponibile a trasferirsi, «anche all' estero», ma astenersi chi può offrire solo un numero 12. «Vuole giocare». Poi non saranno 40 partite a stagione, ma neppure dieci. Un mesetto fa, quando le voci di un suo addio alla Juve già ribollivano, erano arrivati segnali da due club: il Monaco (ma la società del Principato smentisce) e il Galatasaray.

BUFFON PSG 2

Se la famiglia è in Italia, è pur vero che l' esperienza a Parigi gli ha allargato gli orizzonti e, nel caso, ampliato le opzioni oltre confine: «Anche in Premier». Dove però i posti nelle top scarseggiano. C' è la suggestione del Porto, dove chiuse la carriera Casillas, cui Buffon è legato da stima (ricambiata).

buffon

Se l' ambizione segue la competizione, la maledetta Champions, la passione lo porta a dare un' occhiata pure altrove. A squadre lontane dalla Coppa, ma vicine al cuore: prima tra tutte il Genoa.

«Quando dice che vuole chiudere la carriera lì, non sono parole al vento», confidò anni fa Silvano Martina, suo amico e agente.

buffon

Tanto da spedirgli un messaggio: «L' ultimo anno lo farò nel Genoa, anche a costo di giocare gratis». Ne è passato di tempo, certo Martina fu il primo portiere per il quale Buffon fece il tifo. Del resto, il piccolo Gigi andava a Marassi, rigorosamente in gradinata Nord, con lo zio Giampiero, genovese e genoano. E lì tornava, con il treno da Carrara, per vedere il Genoa di Skuhravy e Aguilera.

Pazienza se una fetta di tifosi ce l' ha con lui, da qualche anno. Lui resta uno da emozioni, e cose folli, come la passione per il Borussia Mönchengladbach, di cui si innamorò da bambino, giocando a Subbuteo. O la Cina, nell' agosto 2015: «Qui sto benissimo, un giorno potrei portarci la famiglia». Non andrà così lontano.