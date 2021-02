5 feb 2021 12:45

UNA BUONA NOTIZIA PER LO SCI AZZURRO IN VISTA DEI MONDIALI DI CORTINA: PARIS TRIONFA PER LA PRIMA VOLTA A GARMISCH. PER L'AZZURRO È IL RITORNO AL SUCCESSO DOPO 13 MESI, L’ULTIMA VOLTA ERA STATO A BORMIO IL 29 DICEMBRE 2019. E’ LA PRIMA DOPO IL GRAVE INFORTUNIO A UN GINOCCHIO ALLA VIGILIA DI KITZBUEHEL 2020…