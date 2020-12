BURIONI, ME COJONI: “LA LAZIO HA PESCATO IL BAYERN? SE CI BECCANO NELLA SERATA GIUSTA LI SBATTIAMO FUORI” (MA IL VIROLOGO NON AVEVA DETTO CHE FINO AL VACCINO NON AVREBBE PARLATO DI CALCIO?) – LA GRANDE SFIDA DEI BOMBER: IMMOBILE VS LEWANDOWSKI. E SULLA PANCA DEI BAVARESI, COME ASSISTENTE TECNICO DI FLICK, C’E’ “MITO” KLOSE - L'UNICO PRECEDENTE: ERA IL 1974, IN AMICHEVOLE. DA UNA PARTE BECKENBAUER E DALL’ALTRA "LONG JOHN" CHINAGLIA…

Sorteggio duro, molto duro per la Lazio. Dalle urne di Nyon i biancocelesti hanno pescato il Bayern Monaco per la sfida degli ottavi di Champions League. I tedeschi, campioni d’Europa in carica, sono sicuramente una corazzata impressionante fatta di grandi calciatori e bel gioco. Ma Roberto Burioni, immunologo in prima linea alla lotta al Coronavirus e tifoso laziale, in una risposta su Twitter ha commentato così il sorteggio: “Il primo obiettivo per i biancocelesti? É che se ci beccano nella serata giusta li sbattiamo fuori”. Visione molto ottimistica del dottore. Di sicuro la miglior Lazio se la potrà giocare. Servirà una grande prestazione per continuare a sognare.

Lo dicono i personaggi: la partita di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco è nel segno del gol. Basti pensare alla sfida tra Ciro Immobile-Robert Lewandowski e all’ex Miro Klose. Reti a valanga. Senza dimenticare l’unico ex del match: Pepe Reina. Il portiere spagnolo ha vestito la maglia dei bavaresi nella stagione 2014-2015: appena tre presenze da vice Neuer e un titolo da campione di Germania in tasca prima di tornare a Napoli.

Sfida nella sfida: Immobile contro Lewandowski

Ciro e Robert i due sfidanti della passata Scarpa d’Oro. Alla fine l’ha spuntata l’accattante della Lazio. Il match tra loro due resta aperto. Il polacco del Bayern è già terzo in classifica: 13 reti in Bundesliga. Fa paura. In Champions ha segnato 3 gol in 4 partite. Riassumendo: 16 match, 16 marcature.

I bavaresi iniziano ogni partita praticamente già in vantaggio. Ma Immobile non è da meno, calcolando anche che ha saltato qualche partita per via del Coronavirus. Nove apparizioni in Serie A e 6 gol. Cinque le esultanze in 4 sfide di Champions. Totale: 13 presenze totali e 11 reti.

Klose, ti ricordi?

Klose è stato bandiera di Bayern Monaco e Lazio. Gol, trofei, ricordi, record. Con la maglia dei bavaresi 150 presenze, 53 gol e 27 assist. Con quella biancoceleste 63 reti e 35 assist in 171 apparizioni. Miro oggi è assistente del tecnico Flick. Ha fatto carriera: dopo aver chiuso con il calcio giocato a Roma, si è subito avvicinato alla panchina. Collaboratore in nazionale, poi tecnico dell’Under 17 del Bayern, oggi la prima squadra. Culla il sogno di allenare la Lazio, un giorno.

Per ora dovrà sfidarla. Ritroverà tanti suoi ex amici. E anche Inzaghi. “Nelle sue prime sette partite della stagione 2015-16, Simone era ancora evidentemente inesperto. Non sapeva che modulo utilizzare, era un po' timido nel rapportarsi con i calciatori”, l’ammissione di Klose. Ma oggi quel tecnico pauroso e senza esperienza è cresciuto. E tanto. Ha portato la Lazio in Champions e non si vuole fermare.

LAZIO-BAYERN MONACO, UNICO PRECEDENTE

Sorteggio duro per la Lazio negli ottavi di Champions League: c'è il Bayern Monaco. I campioni d’Europa, in fase di sorteggio, erano i più pericolosi nell’urna di Nyon. E invece il destino, alla squadra di Simone Inzaghi, ha regalato l’ostacolo più duro. Un solo precedente tra le due squadre: 17 settembre 1974, amichevole giocata allo Stadio Olimpico. Finì 1-1.

Quella Coppa Campioni mancata

La Lazio di Maestrelli Campione d’Italia sfida i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Olimpico stracolmo: 50mila persone per un match simbolico. I biancocelesti si concedono questa partita dal sapore europeo perché non potranno giocare la Coppa Campioni. Il motivo? C’è da pagare l’esclusione dalla competizione dopo gli incidenti in Coppa Uefa, contro l’Ipswich Town, della stagione prima. Wilson e Beckenbauer i capitani, Chinaglia pronto a fare gol. Segna prima Schwarzenbeck, leggendario difensore dei bavaresi, e nel finale il pareggio del biancoceleste Franzoni. La Lazio ritrova così il Bayern a distanza di 47 anni. E guarda il caso: i tedeschi sono sempre Campioni d’Europa.

