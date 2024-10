BYE BYE DJOKOVIC! A SHANGHAI JANNIK SINNER DEMOLISCE IL SERBO 7-6; 6-3 E CONQUISTA IL SETTIMO TITOLO DI UNA STAGIONE STRATOSFERICA (IL 17ESIMO IN CARRIERA). L’AZZURRO E’ DI UN ALTRO PIANETA, DJOKOVIC COSTRETTO A RINVIARE L'APPUNTAMENTO CON IL TITOLO NUMERO 100 IN CARRIERA – BERTOLUCCI: “E’ UNA CONFERMA ULTERIORE DELLA SOLIDITA’ DI SINNER: E' GRANITICO” - PIETRANGELI: “IN QUESTO MOMENTO SOLO ALCARAZ PUÒ BATTERLO” - VIDEO

Quota 100 può attendere. Novak Djokovic si arrende a Jannik Sinner 7-6 (4) 6-3 e resta fermo a 99 titoli in carriera. Diventano invece 17 quelli dell'altoatesino che si porta a casa anche il Masters 1000 di Shanghai. È il 7° titolo di un 2024 straordinario, con 3 titoli da 1000, oltre alla Cina anche Miami e Cincinnati, due Slam e due Atp 500. Un Sinner cannibale come il Djokovic dei vecchi tempi, cinico e capace di raddrizzare la situazione nelle difficoltà.

Un Sinner in missione, che festeggia nel migliore dei modi il numero 1 di fine stagione davanti a Roger Federer, il mito, e Carlos Alcaraz, il rivale-amico. Ora per lui la trasferta in Arabia Saudita per il Six King Slam, l'esibizione a Riad insieme a Carlos, Medvedev, Rune, lo stesso Djokovic e Rafa Nadal, ai saluti.

SINNER, PIETRANGELI: "SOLO ALCARAZ PUÒ BATTERLO"

"In questo momento può perdere solo lui - ha aggiunto Pietrangeli ai microfoni di Sky Sport - non vedo altri se non Alcaraz come forza fisica che possa batterlo. In questo momento Jannik è impressionante". "È una bella sensazione sapere di chiudere l'anno da n.1 del mondo e sono molto contento di esserci riuscito - ha commentato Sinner in conferenza stampa - È stata una stagione fantastica per me ma non è ancora finita". C'è ancora una finale da vincere.

