20 nov 2019 07:52

BYE BYE POCHETTINO, WELCOME MOURINHO - DOPO 5 ANNI IL TOTTENHAM SCARICA IL TECNICO CHE 5 MESI FA AVEVA PORTATO GLI 'SPURS' IN FINALE DI CHAMPIONS - PER MOU CONTRATTO FINO AL 2023 - IL NO DI ALLEGRI, CHE PREFERISCE RESTARE LIBERO SINO A FINE STAGIONE - QUANDO POCHETTINO DICEVA CHE GLI 'SPURS' UN GIORNO SAREBBERO STATI IN CORSA PER LA CHAMPIONS, LA STAMPA LO SBERTUCCIAVA: "MA CHE SI FUMA? CHE PASTICCHE SI CALA?"