29 giu 2021 19:06

CADONO LE PRIME TESTE DOPO EURO 2020: FRANK DE BOER NON E’ PIU’ IL CT DELL’OLANDA! – L’ANNUNCIO E’ STATO DATO DIRETTAMENTE DAL TECNICO: “L'OBIETTIVO NON E' STATO RAGGIUNTO E LA PRESSIONE AUMENTA IN MODO NON SANO PER ME E PER LA NAZIONALE IN VISTA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI” – L’EX ALLENATORE DELL’INTER ERA STATO CRITICATO PERSINO DAL FRATELLO PER LA SCELTA DEL MODULO E IL GIOCO POCO ENTUSIASMANTE: “CRUYFF SI RIVOLTEREBBE NELLA TOMBA”