CAIRO VS LOTITO, ATTO FINALE – SI INFIAMMA LA PARTITA PER LA PRESIDENZA PER LA LEGA A, LE BIG PUNTANO SU ABODI (PROPOSTO DA URBANETTO) MA LOTITO NON VUOLE ARRENDERSI E INSISTE SU LORENZO CASINI, CAPO GABINETTO DEL MIBACT. LA JUVE INDECISA - PER ABODI, PRESIDENTE DEL CREDITO SPORTIVO, NON CI SAREBBERO PROBLEMI DI INCOMPATIBILITÀ CON LE LEGGI CHE REGOLANO GLI INCARICHI DEI FUNZIONARI PUBBLICI NEL SETTORE PRIVATO PERCHÉ…

Salvatore Riggio per “il Messaggero”

lotito cairo 11

Dopo il nulla di fatto anche nella terza assemblea elettiva, per la presidenza della Lega serie A, i club si ritroveranno domani per cercare di trovare un accordo sul sostituto di Paolo Dal Pino (per evitare il commissariamento c'è tempo fino al 24 marzo). Da una parte le big puntano su Andrea Abodi (ex numero uno della Lega di B, cursus honorum di tutto rispetto, oggi alla guida del Credito Sportivo), mentre Lazio, Napoli e Fiorentina insistono su Lorenzo Casini, capo di gabinetto del ministero della Cultura, che non aveva convinto durante la sua audizione di giovedì scorso.

Il profilo di Abodi è stato proposto da Urbano Cairo (Torino) e Tommaso Giulini (Cagliari) e piace a Inter, Milan, Sassuolo, Bologna, Salernitana e Roma. Invece, la Juventus mantiene una posizione equidistante con l'altro nome ancora in corsa, Casini appunto.

lorenzo casini

Lotito e i suoi stanno facendo di tutto di più per scongiurare l'elezione di Abodi, che non sarà presente domani. È in attesa di capire come andranno le cose al quarto piano di via Rosellini. Al momento opportuno, scenderà in campo. E in caso di elezione, che non sarà a larga maggioranza (servono 11 voti su 20 con almeno 14 presenti), è pronto a dimettersi da presidente del Credito Sportivo con nove mesi di anticipo sulla scadenza del mandato, fissata al 31 dicembre 2022 per effetto della proroga rispetto al termine di fine 2021.

Inoltre, non ci sarebbero problemi di incompatibilità con le leggi che regolano gli incarichi successivi dei funzionari pubblici nel settore privato perché Abodi avrebbe già ottenuto il via libera con un parere positivo dell'Anac (l'Autorità anticorruzione) che vigila sull'applicazione di queste normative.

andrea abodi foto mezzelani gmt 020

FUMATA NERA Ennesima fumata nera sullo statuto. Sarà discusso oggi in una nuova riunione per poi tornare con speranze di approvazione nell'assemblea di domani. Infine, niente più discussioni sulla Supercoppa in Italia o all'estero, legate alla differenza dei compensi. Su proposta del vice presidente Luca Percassi, è stato stabilito che la divisione dei ricavi della Supercoppa (diritti tv, incasso da stadio e, in caso di partita in un paese straniero, compensi degli organizzatori locali) sarà effettuata in parti uguali tra le sei finaliste alla fine di ogni triennio, in questo caso 2021-24.

CLAUDIO LOTITO rissa cairo lotito LOTITO CAIRO GAZZETTA LOTITO MAROTTA 2 cairo lotito cairo lotito LOTITO DE LAURENTIIS