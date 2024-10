CALAFIORI, CHE LORD! - IL DIFENSORE AZZURRO, CHE GIOCA IN INGHILTERRA PER L'ARSENAL, HA STUPITO I TIFOSI INGLESI PER IL SUO INGLESE PERFETTO - MERITO DI UN CORSO ACCELERATO O DI UN TUTOR PRIVATO? MACCHÉ, IL 22ENNE HA RIVELATO DI AVER AFFINATO LA LINGUA INGLESE GRAZIE ALLA "UK DRILL", UN GENERE MUSICALE SIMILE ALLA TRAP NATO NEL QUARTIERE DI BRIXTON - UN PO' COME SE QUALCUNO IMPARASSE L'ITALIANO ASCOLTANDO TONY EFFE O SFERA EBBASTA… - VIDEO

Riccardo Calafiori of Arsenal says that UK drill taught him how to speak English ? pic.twitter.com/M9FZk30d3Q — UK Rap Daily (@UKRapDaily) October 17, 2024

Riccardo Calafiori è stato protagonista indiscusso con la Nazionale di Luciano Spalletti in queste ultime settimane. L'ex difensore del Bologna, oggi all'Arsenal, è riuscito a stupire i tifosi dei Gunners non solo per quanto visto in campo ma anche per il suo inglese perfetto. […]

Il suo segreto però non è da ricercare in un corso accelerato o qualcosa del genere. […] Calafiori è totalmente autodidatta e ha spiegato in un'intervista alla BBC in che modo sia riuscito ad affinare così bene la lingua inglese: "Non lo so, da quando ero bambino – ha spiegato cercando di individuare un tempo -. Ho iniziato forse con Netflix e con i testi delle canzoni, UK Drill". Il difensore ha poi spiegato al programma Football Focus della BBC: "Ora sto ancora imparando, voglio prendere lezioni, voglio migliorare un po'".

CHE COS'È LA UK DRILL SERVITA TANTISSIMO A CALAFIORI PER IMPARARE L'INGLESE

Guardare film su Netflix in lingua originale infatti aiuta molto ad assemblare al meglio l'inglese e la sua pronuncia. Una pratica adoperata da tante persone che vogliono apprendere al meglio la lingua. Curioso è invece il discorso di Calafiori relativo alla UK Drill. Ma che cos'è? Si tratta un genere musicale, derivato della musica drill e del British hip hop, nato nel quartiere di Londra Brixton intorno al 2015 caratterizzata da testi spesso anche forti.

La drill di fatto è un genere musicale derivato della musica trap che fa un uso frequente di auto-tune sulla voce e da beat con sonorità trap. […] Un genere non facilissimo dal quale apprendere un determinato linguaggio ma al difensore, evidentemente, è entrata subito in testa. […]

