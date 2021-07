AI CALCI DI RIGORE IL VANTAGGIO E' DI CHI VINCE IL SORTEGGIO, NON DI CHI TIRA PER PRIMO - LA SOCIETA' DI RICERCHE "MAX PLANCK" HA ANALIZZATO 14 TORNEI INTERNAZIONALI CHE SI SONO SVOLTI TRA IL 2003 E IL 2017 - L'ISTITUTO HA COSI' SCOPERTO CHE MENTRE CHI TIRA PER PRIMO I CALCI DI RIGORE HA IL 51% DI POSSIBILITA' DI VINCERE LA PARTITA, CHI VINCE ALLA MONETINA NE HA IL 60% - LO SPAGNOLO PIQUÉ ROSICA: "ITALIA AVVANTAGGIATA, NON E' UN CASO CHE A EURO 2020 E IN COPPA AMERICA..."

1 - Dagotraduzione da Max Planck Geselleschaft

chiellini jordi alba

«Testa o croce?» è la domanda prima di ogni rigore. I due capitani delle squadre devono scommettere sull'esito del sorteggio dell'arbitro. Il capitano vincente può scegliere se la sua squadra tira il primo rigore o se sceglie di andare davanti al dischetto per seconda. Spesso si presume che essere in grado di partire per primi trasmetta un vantaggio. Ecco perché in tornei meno importanti, l'associazione calcistica europea UEFA ha già sperimentato altre procedure per togliere pressione ai giocatori a cui spetta tirare per secondi.

rigori inghilterra germania euro 96

Ma molti capitani non sembrano vedere grandi criticità. Analizzando 207 rigori in 14 tornei internazionali di calcio tra luglio 2003 e agosto 2017, compresi Mondiali ed Europei, lo studio ha rilevato che solo il 56% di tutti i capitani ha scelto di andare per primo, mentre il restante 44% ha scelto di passare. Secondo i ricercatori tirare per secondi potrebbe essere una decisione strategica se si crede che il proprio portiere sia migliore di quello avversario.

La valutazione conferma gli studi precedenti: la decisione di tirare il primo calcio di rigore non porta un vantaggio. Nelle partite analizzate, la frequenza di vittoria delle squadre che calciavano per prime era solo del 51% circa. Il risultato del sorteggio, invece, ha fatto la differenza: circa il 60% delle squadre i cui capitani hanno avuto la meglio nel sorteggio sono riuscite a vincere i successivi rigori. Questo è un risultato significativamente migliore del 50% di possibilità che ci si potrebbe aspettare se la decisione dei capitani non avesse importanza.

rigori calcio 3

Quindi vale la pena tenere d'occhio l'esito del sorteggio prima dei calci di rigore. L'esito del torneo potrebbe dipendere da questo.

2 - ITALIA IN FINALE, PIQUÉ TUONA: "E' STATA AVVANTAGGIATA"

Da www.corrieredellosport.it

Gerard Piqué è stato uno dei grandi esclusi della spedizione spagnola agli Europei. Luis Enrique ha deciso di dare spazio ai giovani lasciando a casa il centrale del Barcellona e Sergio Ramos ovvero i due difensori che avevano trascinato le Furie Rosse nel recente passato.

PIQUE'

Gli iberici sono arrivati fino in semifinale perdendo contro l'Italia ai rigori e proprio sulla lotteria dal dischetto Piqué ha avuto da ridire da casa. Il difensore, infatti, ha puntato il dito contro un aspetto particolare ovvero quello che avvantaggia la squadra che tira per prima: "Non è un caso che nelle quattro sfide in cui si è andati ai rigori tra Euro 2020 e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un sorteggio ti faccia partire svantaggiato".

Lo studio effettuato sui calci di rigore

PIQUE'

In realtà un fondo di verità c'è ed è evidenziato da uno studio effettuato dall'American Economic Association che ha preso in esame le più importanti partite tra il 1970 ed il 2000 decise dal dischetto. Ebbene da questo studio è emerso che chi calcia per primo nel 60% dei casi poi vince.

pique' pique con shakira SHAKIRA PIQUE'