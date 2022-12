UN CALCIATORE COI BAFFI! LO RICONOSCETE? IL GIORNALISTA HA UN PASSATO DA MEDIANO E DA ALA. SI E’ PURE ALLENATO CON IL BOTAFOGO E COL MANCHESTER UNITED ("MI SONO DIVERTITO COME UN MATTO") – I RICORDI DI MISTER ATKINSON, “UNA SPECIE DI SONETTI BIONDO”, LA GOMITATA DI STAPLETON E IL SORRISO DI BRYAN ROBSON, PAZZO DI RAMONA DELL’ABATE, EX CONDUTTRICE DE “IL GIOCO DELLE COPPIE”. DI CHI SI TRATTA?

ZAZZARONI ALLENAMENTI MANCHESTER UNITED 1

“Mi sono allenato anche con il Manchester United e mi sono divertito come un matto”. Non solo giornalista sportivo e giurato di “Ballando con le Stelle”, Ivan Zazzaroni racconta a Dagospia il suo passato da calciatore.

“Giocavo ala destra e poi anche mediano, quando vivevo in Brasile mi sono allenato con il Botafogo, in Italia ho fatto un provino anche con la Roma e poi ho giocato nelle serie minori”. Ma la storia più divertente è il racconto dell’allenamento con il Manchester United di mister Atkinson, “una specie di Sonetti biondo”, che amava il whisky molto più del football.

ZAZZARONI BOTAFOGO

I "Red Devils" si stavano preparando in vista di una partita di Uefa e l’allora baffuto Ivan Zazzaroni, in Inghilterra per un servizio giornalistico, ha potuto sgambettare con Robson e compagni. Il direttore del Corriere dello Sport ricorda i trenta minuti di tiri in porta e la soddisfazione di impegnare il portiere Gary Bailey, secondo di Shilton in nazionale, le partitine in cui mira più alle gambe di Hughes che alla palla, una gomitata di Stapleton e il sorriso di Bryan Robson, in quel momento il miglior calciatore ingkese, che era pazzo di Ramona Dell’Abate, ex conduttrice de “Il Gioco delle Coppie”...

BRYAN ROBSON ZAZZARONI ZAZZARONI STAPLETON

ZAZZARONI ALLENAMENTI MANCHESTER UNITED 45 ZAZZARONI DURANTE ALLENAMENTI CON IL MANCHESTER UNITED