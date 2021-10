5 ott 2021 20:11

IL CALCIATORE GRECO NIKOS TSOUMANIS E’ STATO UCCISO O SI E’ AMMAZZATO? - IL 31ENNE TERZINO DI SERIE C GRECA E’ MORTO PER SOFFOCAMENTO. ERA STATO TROVATO A SALONICCO CON LE MANI LEGATE DIETRO LA SCHIENA NELLA SUA AUTOMOBILE. POI E’ DECEDUTO IN OSPEDALE. GLI INQUIRENTI PENSANO ALL'OMICIDIO, ANCHE SE NON SI SCARTA LA TESI DEL SUICIDIO: NEGLI ULTIMI TEMPI IL GIOCATORE ERA DEPRESSO PER PROBLEMI ECONOMICI…