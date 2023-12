I CALCIATORI NON SANNO PIÙ COME BUTTARE I SOLDI – DOPO QUATTRO MESI, HARRY KANE HA LASCIATO L’ALBERGO DI MONACO DI BAVIERA DOVE VIVEVA DA QUANDO SI È TRASFERITO IN GERMANIA. E HA HA PAGATO UN CONTO DA 1,2 MILIONI DI EURO – UNA CIFRA QUASI IRRISORIA PER L’ATTACCANTE INGLESE, CHE GUADAGNA OLTRE 420 MILA EURO A SETTIMANA – L’EX CAPITANO DEL TOTTENHAM ALLOGGIAVA IN UNA SUITE CHE, A NOTTE, COSTA...

Estratto dell’articolo di Michele Mazzeo per www.fanpage.it

harry kane con lo staff dell hotel Vier Jahreszeiten Kempinski di monaco

È arrivato il momento di fare il check-out e pagare il conto per l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane che dopo oltre 4 mesi ha lasciato la sua suite del lussuosissimo hotel Vier Jahreszeiten Kempinski per trasferirsi in una casa tutta sua. E, come è facile immaginare, quello pagato dal centravanti ex Tottenham è un conto salatissimo.

Ad annunciare il suo cambio di dimora è stato lo stesso Harry Kane con un post pubblicato sui social network: "Un enorme ringraziamento allo staff dell'hotel che mi ha fatto sentire a casa da quando mi sono trasferito a Monaco.

È stata una parte importante per riuscire ad ambientarmi così bene. Thomas Muller era preoccupato che la mia stanza stesse diventando troppo piccola, quindi è arrivato il momento di fare il check-out e andare in un posto tutto mio con la mia famiglia" recita infatti il messaggio scritto dall'attaccante inglese a corredo di una foto che lo vede in posa con tutto lo staff dell'hotel di lusso [...]

harry kane

A sorprendere però è soprattutto la cifra sborsata da Harry Kane per saldare il conto dell'hotel extralusso di Monaco di Baviera dove ha pernottato dal giorno del suo arrivo al Bayern Monaco. Sappiamo infatti che la sua suite aveva un costo di 11mila e 500 euro a notte.

E considerando che vive lì da metà agosto è facile fare il calcolo: il conto pagato da Harry Kane al Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel si aggira intorno agli 1,5 milioni di euro. Una cifra enorme per chiunque, ma non così inaccessibile per l'ex Tottenham che guadagna circa 20 milioni a stagione e ha dunque guadagnato i soldi per saldare il conto dell'hotel in appena tre settimane di lavoro.

hotel Vier Jahreszeiten Kempinski di monaco

Pagato il conto ora Harry Kane potrà finalmente vivere nella capitale bavarese con la moglie Katie e i loro quattro figli in una casa tutta loro, una villa vicina a Monaco di Baviera che, oltre a diverse camere da letto, dispone di una gigantesca vasca idromassaggio, di un'area spa e di un ampio terrazzo. [...]

harry kane - bayern monaco harry kane - bayern monaco

HARRY KANE