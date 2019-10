24 ott 2019 11:17

IL CALCIO CHE VERRA’ – LA FIFA HA ASSEGNATO ALLA CINA L’ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI MONDIALI DI CALCIO PER CLUB CHE SI SVOLGERANNO A GIUGNO-LUGLIO 2021 IN CINA. INFANTINO: "DECISIONE STORICA PER IL CALCIO" – IL NUOVO TORNEO SI DISPUTERÀ OGNI 4 ANNI CON LA PARTECIPAZIONE DI 24 SQUADRE. I POSTI PER I CLUB EUROPEI SARANNO 8, I CRITERI DI PARTECIPAZIONE SARANNO DEFINITI DA…