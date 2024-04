IL CALCIO ITALIANO? E' A SECCO DI CAMPIONI E RIFILA PATACCHE - MARIO BALOTELLI AL MANCHESTER CITY E AL LIVERPOOL NON HA LASCIATO TRACCE: E' RICORDATO PIU' PER LE SUE FOLLIE EXTRACAMPO- SANDRO TONALI E NICOLO' ZANIOLO RISCHIANO DI FARE LA STESSA FINE: TRA SCANDALI SCOMMESSE E PRESTAZIONI DELUDENTI, IL LORO PRIMO ANNO IN PREMIER LEAGUE E' STATO DA INCUBO…

mario balotelli 4

Estratto dell'articolo di Stefano Boldrini per il “Fatto quotidiano”

Un tempo, anni Novanta, il nostro calcio esportava campioni in Inghilterra: […] Negli ultimi tempi, abbiamo spedito Oltremanica – e non solo – giovani di belle speranze, gente che vuole riciclarsi con dignità e un discreto numero di casi: Mario Balotelli nel suo triennio al Manchester City (2010-2013) fu un pioniere.

Le situazioni problematiche dei tempi moderni riguardano Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Casi ben diversi rispetto a Balotelli, che ne combinò di tutti i colori […], ma Tonali e Zaniolo, entrambi nel giro della Nazionale, si sono complicati la vita fuori dal campo.

BALOTELLI

Tonali, approdato al Newcastle in un affare da 64 milioni di euro, sta scontando una squalifica di dieci mesi per la questione-scommesse esplosa lo scorso autunno. È tornato in vetrina l’ul tima settimana con la sua autodenuncia presso la Football Association di Londra: ha informato i vertici del calcio inglese che, tra agosto e ottobre 2023 ha piazzato cinquanta puntate, quasi una al giorno. La FA ha deferito Tonali. L’ex milanista ha tempo fino al 5 aprile per presentare la memoria difensiva.

sandro tonali 1

La federazione inglese potrebbe in teoria allungare lo stop, ma trapela un filo di ottimismo: a Londra potrebbero infatti giudicare sufficienti i 10 mesi inflitti dalla giustizia sportiva italiana ed è stato apprezzato il gesto di chiarire con onestà la sua posizione. […]

SANDRO TONALI - NICOLO ZANIOLO - NICOLO FAGIOLI - MEME FEBBRE DA CAVALLO

Al netto di tutto, compreso il percorso di cura intrapreso da Tonali per riemergere dall’inferno della ludopatia, la delusione rimane: il nostro calcio aveva esportato la scorsa estate uno dei nostri migliori talenti e non abbiamo fatto una bella figura. […]

Anche Zaniolo, oggi in prestito all’Aston Villa, è stato sfiorato dalla vicenda-scommesse. Il 12 ottobre 2023 l’ex romanista e Tonali furono prelevati insieme a Coverciano, in ritiro con la Nazionale, per essere interrogati. Zaniolo riuscì in quei giorni a chiarire la sua posizione: aveva giocato su piattaforme illegali, ma non legate al calcio. “Cose da casinò”, […] Zaniolo nell’Aston Villa non è mai riuscito a imporsi.

NICOLO Zaniolo e SANDRO Tonali accompagnati da Buffon all'interrogatorio.

Ha collezionato un discreto numero di presenze – 31 in totale e 3 gol –, ma il minutaggio racconta un’altra storia: in Premier appena 638’. È stato titolare in 4 sette occasioni, il resto è stato da subentrato (13), panchina (6), non convocazioni (2) e assenze per problemi fisici (1). […] Zaniolo tornerà al Galatasaray. Il suo obiettivo è rivedere la serie A. […]

nicolo zaniolo

Premesso che altri giocatori made in Italy stanno comportandosi in modo dignitoso in Inghilterra (Vicario e Udogie-Tottenham, Ogbonna e Emerson-West Ham, Casadei-Chelsea, Gnonto-Leeds), mentre Donnarumma tiene botta in Francia con il PSG e Grifo in Germania continua a segnare con la maglia del Friburgo, spicca, nel panorama, il buon rendimento di Mario Balotelli con l’Adana Demirspor: dieci presenze e sei gol. […] Balotelli, a modo suo, può fungere da esempio: Tonali e Zaniolo dovrebbero pensare a lui e al suo talento sprecato prima di combinare altri guai.

ARTICOLI CORRELATI

mario balotelli 2 mario balotelli 1 balotelli supermario l'incendio a casa di mario balotelli 1 l'incendio a casa di mario balotelli 3 l'incendio a casa di mario balotelli 6 l'incendio a casa di mario balotelli 5 balotelli-maglietta sandro tonali 2

ZANIOLO E TONALI