IL CALCIO ITALIANO HA ANCORA TALENTO? - NON SI SA, MA ALMENO SI VEDONO ALCUNI GIOVANI INTERESSANTI - QUALCHE ESEMPIO? IL TERZINO MICHAEL KAYODE, DELLA FIORENTINA, SCALVINI (ATALANTA), MIRETTI (JUVE) E BALDANZI E FAZZINI (EMPOLI) - IL C.T. SPALLETTI DOVRA' FARE LA MINESTRA CON GLI INGREDIENTI CHE HA: GLI EUROPEI SI AVVICINANO E CI SONO ANCORA DEI "BUCHI" DA RIEMPIRE NELLA ROSA…

michael kayode 4

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba,Giulio Cardone per “la Repubblica”

I beati vent’anni sono finalmente un’età buona per giocare sul serio, anche in Italia, persino nel campionato tradizionalmente meno aperto agli sbarbatelli […] Si chiude un anno in cui diversi ex ventenni, cioè della classe 2003, si sono imposti definitivamente (Baldanzi, Prati, Miretti, Fazzini e soprattutto Scalvini), se ne apre uno in cui i 2004 reclamano spazio.

tommaso baldanzi 2

C’è uno su tutti ed è Michael Kayode, terzino destro della Fiorentina, campione d’Europa con l’Under 19 (dove spesso faceva l’ala) e titolare fisso di Italiano. […] Kayode è candidato credibile a Euro 2024, dove potrebbe trovare coetanei, o “fratellini” minori (e in un paio di casi minorenni), come il portoghese Joao Neves, il belga Vermeeren, lo spagnolo Yamal, il francese Zaïre-Emery, l’inglese Rico Lewis: si è già dimostrato giocatore pronto, “fatto”, anche se l’under 20 più celebre resta il 17enne Pafundi, quello che «prima convoco Pafundi e poi tutti gli altri» (Roberto Mancini dixit) […]

matteo prati 1

Soltanto 9 dei 19 sotto i vent’anni 20 che hanno esordito in questa stagione sono italiani, però ci sono italiani che stanno funzionando all’estero come Koleosho, ala sinistra, 15 presenze e un gol in Premier con il Burnley. Il bresciano Ndour, centrocampista, ha giocato qualche scampolo nel Psg, lo stopper Chiarodia (classe 2005, lui) ha 5 presenze in Bundesliga con il Moenchengladbach.

jacopo fazzini 2

In Serie A si è invece già fatto notare il fantasista Vignato, 10 partite e un gol con il Monza, ma forse le notizie più interessanti arrivano dalla serie B: a Terni c’è un centravanti, Raimondo, che ha già segnato 7 reti, e a La Spezia si sta facendo largo l’ultimo dei tre fratelli Esposito, Francesco Pio, 19 presenze e 2 gol. […] Giocano molto anche il 18enne Köfler, stopper del Süditrol, e il 19enne Favasuli, centrocampista anche lui della Ternana ma di proprietà della Fiorentina.

giorgio scalvini

I viola hanno buona roba per le mani, a quanto pare: Italiano ha già lanciato anche il mediano Amatucci e il Guardian ha inserito tra i migliori 60 ragazzi del 2006, oltre a Pafundi, il portiere Martinelli (è molto bravo anche il 2007 Vannucchi). Il terzo è il romanista Mannini, ultimo di quelli che Mourinho chiama «i bambini», come Pagano (già 7 presenze) e Pisilli, che ha esordito segnando in Europa League. Altri stanno crescendo altrove, Faticanti a Lecce e Missori a Sassuolo.

fabio miretti 2

Scendendo d’età, le attenzioni le hanno attirate due giovanissimi attaccanti dalle caratteristiche diverse, il 15enne milanista Camarda […] anche se gli osservatori si stanno stropicciando gli occhi per un ragazzo non ancora tra i grandi, il sedicenne Della Rovere, numero 10 della Primavera della Cremonese sul quale hanno messo gli occhi Milan e Juve. Le nuove regole consentono di vincolare i giovani soltanto a partire dai 16 anni (prima erano 14), quindi c’è grande movimento attorno a talenti ancora senza prezzo, perché non possono ancora averlo.

