IL CALCIO ITALIANO NON HA SOLDI? SI PUNTA SUGLI SVINCOLATI - L'INTER PUNTA DYBALA E MKHITARYAN, LA JUVE PAUL POGBA E ANGEL DI MARIA, TUTTI E QUATTRO LIBERI A PARAMETRO ZERO A GIUGNO - I NERAZZURRI AVREBBERO OFFERTO UN BIENNALE DA 3 MILIONI ALL'ARMENO, CHE PRIMA VUOLE DISCUTERE CON LA ROMA - LA "JOYA" AVREBBE GIÀ COMPRATO UNA CASA A MILANO, A POCHI PASSI DALLA SEDE DELL'INTER...

Gianluca Oddenino per “La Stampa”

Ne hanno giocati quattro nella stagione appena conclusa, comprese le due finali delle coppe nazionali, ma il derby d'Italia continua a tenere banco e soprattutto animare il mercato di Juve e Inter. Le due eterne rivali si studiano, si marcano e ora si sfidano a colpi di parametri zero. Se i bianconeri sono sempre più vicini a ingaggiare Paul Pogba e Angel Di Maria, rispettivamente svincolati da Manchester United e Paris Saint-Germain, i nerazzurri sono pronti a rispondere con gli arrivi "gratuiti" di Paulo Dybala ed Henrikh Mkhitaryan.

La trattativa per la Joya è in pieno svolgimento e i dirigenti interisti sono fiduciosi di poter ingaggiare l'ex numero dieci juventino, ma nel frattempo possono annunciare l'arrivo del 33enne centrocampista offensivo armeno. Gli agenti di Mkhitaryan ieri hanno trovato un accordo con l'Inter, contratto biennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus, dopo che l'avventura nella Roma si era conclusa con la conquista (da infortunato) della Conference League.

STAFFETTA ARGENTINA A TORINO

Ora Marotta vuole chiudere per Dybala che ha comprato casa a Milano, a due passi dalla sede nerazzurra, e lunedì ha giocato a San Siro un'amichevole in cui tutti gli occhi dei nerazzurri erano per lui. Ora è con la nazionale argentina che sta preparando in Spagna la sfida del 1° giugno a Wembley contro l'Italia: si allena con Lautaro Martinez e Correa, ma scherza anche con Di Maria sulla possibile staffetta torinese. "El Fideo" sta trattando con la Juve per un ricco contratto annuale più opzione fino al giugno 2024 dopo l'esperienza al Psg, mentre il club parigino ha mollato la presa su Pogba e questo agevola le manovre della Juve.

Il centrocampista campione del mondo ha dato via libera all'opzione "ritorno" e la sua agente sta discutendo con i bianconeri lunghezza e valore del contratto. La Juve offre un triennale da 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus, la controrichiesta è di un quadriennale: questi sono giorni decisivi e non solo perché il ds Cherubini sarà a Parigi per la finale di Champions. Ci saranno incontri ai massimi livelli, compreso con il Psg che vuole Kean e offre Paredes, e la Juve vuole chiudere l'ingaggio dei due parametri zero di lusso. Stesso pensiero dell'Inter: il derby d'Italia non finisce mai. -