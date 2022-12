6 dic 2022 09:00

IL CALCIO ITALIANO PRENDA ESEMPIO DALLA GERMANIA: LI’ CHI SBAGLIA SI DIMETTE - IL DIRETTORE TECNICO DELLA FEDERCALCIO TEDESCA, OLIVER BIERHOFF, LASCIA L'INCARICO CON EFFETTO IMMEDIATO DOPO LA FIGURACCIA DELLA GERMANIA AI MONDIALI DEL QATAR - IL 54ENNE EX ATTACCANTE DELL'UDINESE LASCIA LA CARICA DOPO 18 ANNI DI LAVORO IN SENO ALLA FEDERAZIONE: "ALCUNE DELLE DECISIONI CHE ABBIAMO PRESO NON SI SONO RIVELATE GIUSTE. ME NE ASSUMO LA RESPONSABILITÀ"